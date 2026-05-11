Keir Starmer prometió el pasado viernes 8 de mayo que seguiría como primer ministro de Reino Unido tras unas desastrosas elecciones locales en las que su Partido Laborista, de centroizquierda, sufrió una humillante derrota en todo el suelo británico, con votantes desilusionados que dieron su apoyo a partidos de extrema derecha y nacionalistas.

Las votaciones del 7 de mayo —la mayor prueba electoral para Starmer desde que el Partido Laborista desbancó a los conservadores en 2024— dejaron al líder británico bajo una intensa presión después de que el bloque sufriera una derrota histórica en sus bastiones galeses.

Además de los conservadores, el partido también fue diezmado por el movimiento antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, en toda Inglaterra, y no logró hacer mella en el dominio del Partido Nacional Escocés (SNP) al norte de la frontera.

Pero Starmer, que lleva meses enfrentándose a persistentes peticiones de dimisión por parte de líderes de partidos rivales y de algunos diputados laboristas, se mostró firme en que “no iba a abandonar y sumir al país en el caos”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Los resultados son duros, muy duros, y no hay forma de suavizarlos”, dijo el político de 63 años, añadiendo que “debe doler, y asumo la responsabilidad”.

El Partido Laborista perdió el poder en Gales por primera vez desde la descentralización de 1999.

Varios miembros del Gobierno le han expresado su apoyo, y la falta de un líder alternativo claro ha reducido el peligro inmediato de una posible destitución.

Farage, cuyo partido emergente lleva más de un año a la cabeza de las encuestas nacionales y el viernes se hizo con una serie de ayuntamientos laboristas y conservadores, predijo que Starmer sería destituido en cuestión de meses.

El artífice del Brexit afirmó que las elecciones ilustraban un “cambio verdaderamente histórico en la política británica”.

“No solo hemos derribado el ‘muro rojo’, dijo Farage refiriéndose a las victorias de Reform en los bastiones tradicionales postindustriales del Partido Laborista en el norte de Inglaterra.

“Hoy, en Essex, también hemos derribado el ‘muro azul’”, añadió, celebrando la victoria en el condado del este de Inglaterra donde los conservadores habían dominado durante mucho tiempo.

“Muerta y enterrada”

En Gales, los laboristas perdieron el control del Gobierno autónomo por primera vez desde que se constituyó el Parlamento de Cardiff hace 27 años, y su líder en la región perdió su escaño de forma vergonzosa.

El partido nacionalista Plaid Cymru, que aboga por la independencia galesa a largo plazo, obtuvo 43 escaños, sin alcanzar la mayoría.

Reform UK, liderado por Nigel Farage, ha obtenido claros avances según los primeros resultados

Los reformistas quedaron en tercer lugar con 34 escaños, dejando al Partido Laborista en tercera posición con solo nueve escaños, lo que supone una humillación para un bloque que ha dominado la política galesa durante un siglo.

Hace apenas dos años, los laboristas arrasaron a los conservadores en las elecciones generales, arrebatándoles el poder con una victoria aplastante.

Sin embargo, no ha logrado cumplir con el crecimiento económico prometido y se ha visto afectado por errores políticos y escándalos.

Los partidos insurgentes se han beneficiado de ello, mientras los británicos luchan contra una crisis del coste de la vida que se prolonga.

En los comicios locales estaban en juego unos 5.000 escaños en los ayuntamientos ingleses —poco menos de un tercio del total nacional—, junto con la totalidad de los parlamentos autónomos de Escocia y Gales.

A última hora del viernes, con los resultados de casi todos los 136 ayuntamientos, el Partido Laborista había perdido cerca de 1.400 concejales y el control de 33 municipios, mientras que Reform había ganado casi 1.500 concejales.

El partido de Farage se había hecho con el control de 13 territorios, incluidos algunos que históricamente habían estado controlados por el movimiento político gobernante.

El líder ecologista Zack Polanski

Los Verdes, que han virado hacia la izquierda bajo el liderazgo de Zack Polanski, quien se autodenomina “ecopopulista”, obtuvieron casi 400 concejales más y se hicieron con el control de varios ayuntamientos.

Polanski calificó la era de la política bipartidista de “muerta y enterrada”.

“Voto de protesta”

El analista electoral John Curtice coincidió en que los resultados reflejaban una fragmentación sin precedentes.

Los votantes del Partido Reformista eran “en general personas con una visión relativamente conservadora en lo social” que habían “perdido la confianza en los partidos tradicionales mayoritarios” y que coincidían con Farage en materia de inmigración y Brexit, afirmó.

Christina Bloom, una votante de North Yorkshire de 75 años, dijo que la gente había utilizado la jornada del jueves como “un voto de protesta claro”.

“Depositaron su confianza en el Partido Laborista y les han defraudado”, declaró a la AFP.

En ese sentido, “Farage está aprovechando eso, el hecho de que tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista hayan mentido a la gente durante tanto tiempo”.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, reacciona mientras se reúne con los candidatos recién elegidos de Reform UK en un bar, durante el recuento de los resultados de las elecciones locales, en St Helens, Merseyside (Reino Unido), el 8 de mayo de 2026.

En Escocia, con casi todos los resultados escrutados, el SNP no logró la mayoría, obteniendo seis escaños menos que en 2021. Sin embargo, el partido independentista se mostraba seguro de liderar el gobierno autónomo por quinto mandato consecutivo.

De vuelta en Inglaterra, los conservadores de derecha de Kemi Badenoch perdieron más de 500 concejales y seis municipios. Badenoch prometió que el partido se estaba “renovando” y que “seguiría luchando”.

Los Verdes, también proeuropeos, ganaron cinco escaños en Escocia y obtuvieron buenos resultados en Londres, donde consiguieron más de 100 concejales y sus primeros alcaldes elegidos directamente.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más