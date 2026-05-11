Lo esencial:

La agencia oficial iraní IRNA reporta que Teherán entregó a Pakistán su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto, aunque no dio más detalles.

para poner fin al conflicto, aunque no dio más detalles. En Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump renovó sus amenazas a Irán , al que acusó de "estar jugando" con EE. UU. y el mundo "por 47 años".

, al que acusó de "estar jugando" con EE. UU. y el mundo "por 47 años". El viceministro iraní Kazem Gharibabadi advirtió que el despliegue de buques de Francia y el Reino Unido en el estrecho de Ormuz provocará una respuesta armada firme e inmediata.

Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado dos drones lanzados desde Irán , según informó su ministerio de Defensa.

, según informó su ministerio de Defensa. Poco antes, el Ejército de Kuwait también había respondido a la detección de "drones hostiles" en su espacio aéreo.

en su espacio aéreo. Ambos incidentes ocurrieron horas después de que el ministerio de Defensa de Qatar denunciara un ataque con drones contra un buque de carga que navegaba en sus aguas territoriales, causando "un incendio limitado" en el navío.

que navegaba en sus aguas territoriales, causando "un incendio limitado" en el navío. Antes de entregar su respuesta a la propuesta de tregua, Irán había amenazado con un "fuerte ataque" a bases y barcos de Estados Unidos si los petroleros iraníes son atacados.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 10 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente, atravesada por un relativo cese al fuego, las tensiones crecientes en el estrecho de Ormuz y las difíciles negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán:

Con EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales

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