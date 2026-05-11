Escombros, restos calcinados y vehículos destrozados: eso quedó del puesto policial de Fateh Khel, en Pakistán, luego de que insurgentes empotraran un vehículo cargado de explosivos contra la instalación. El ataque, ocurrido a última hora del sábado, dejó al menos 14 policías muertos.

Este atentado suicida con carro bomba, reportado por fuentes oficiales, estuvo seguido de un asalto armado contra ese puesto de control en el distrito de Bannu, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán.

"Tras la explosión, que causó el colapso del edificio, hombres armados irrumpieron en el recinto y abrieron fuego contra los oficiales", explicó a EFE el portavoz de la policía de Bannu, Kashif Khan.

El funcionario policial indicó que los cuerpos de 14 agentes fueron recuperados del puesto colapsado y que otros tres efectivos fueron encontrados con vida y trasladados de urgencia al hospital.

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El número de bajas en las filas de las fuerzas de seguridad se elevó porque los atacantes prepararon además una emboscada para las unidades de refuerzo que acudieron al lugar.

Fuentes policiales señalaron que los militantes también utilizaron drones en el ataque.

La coalición formada en 2025 por tres facciones escindidas de los talibanes paquistaníes (TTP), conocida como Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan (IMP), se atribuyó la autoría del ataque. Para las autoridades, este es el grupo que perpetra atentados en la región fronteriza.

Inmediatamente, las autoridades declararon el estado de emergencia en los hospitales públicos de Bannu, mientras ambulancias de organismos de rescate y hospitales civiles acudían rápidamente al lugar.

Este ataque ocurre en medio de las acusaciones de Pakistán a Afganistán por ofrecer refugio a los militantes del TTP, un extremo que el Gobierno de facto afgano niega, al afirmar que la militancia en Pakistán es un problema interno.

Esta violencia en Pakistán se ha intensificado desde el regreso de los talibanes al poder en el vecino Afganistán en 2021, desde entonces se vive con temor a que los ataques militantes reaviven los combates a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán.

Todavía más porque las relaciones entre ambos países se han deteriorado gravemente desde el pasado febrero, cuando se registraron los primeros enfrentamientos armados directos en la zona fronteriza, convirtiendo a Khyber Pakhtunkhwa en un escenario afectado a diario por la violencia y las operaciones de las fuerzas de seguridad locales.

Con Reuters y EFE

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