La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se ha colado indefectiblemente en los preparativos para la Copa del Mundo masculina de fútbol, que dará inicio el próximo 11 de junio.

Aunque la organización está repartida entre tres países, la suerte determinó que la selección iraní tendrá que disputar los tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense.

Descartada la posibilidad de trasladar sus encuentros a México o Canadá, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) se enfocó en las últimas semanas en dialogar con la FIFA para recibir ciertas garantías y evitar alteraciones a su equipo.

Bajo esa premisa, en su página web oficial, la FFIRI sostuvo que "definitivamente" participará en el próximo Mundial, aunque insistió en que "los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones".

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"Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones", agregó en la nota de prensa.

Los jugadores iraníes posan para una foto de equipo antes del partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Emiratos Árabes Unidos en Teherán, el 20 de marzo de 2025.

En una entrevista difundida por la televisión estatal a última hora del sábado, el jefe de la Federación, Mehdi Taj, dijo que hicieron saber a la FIFA que "si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones".

Los visados, el centro de las preocupaciones de Irán

El principal requisito que plantea la FFIRI para su participación en el Mundial es que se garantice la concesión de visados a todos los jugadores y al cuerpo técnico de su equipo, incluyendo a aquellos que hayan realizado el servicio militar obligatorio en órganos de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés), que es considerada "organización terrorista" por Estados Unidos y Canadá.

Una eventual prohibición pondría en riesgo la participación, por ejemplo, de Mehdi Taremi, capitán y goleador del equipo –fue el máximo anotador de Irán en la clasificación al torneo, con 10 goles en 15 partidos–, quien recibió esa formación militar reglamentaria en la Guardia.

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, saluda durante un partido de clasificación para el Mundial de 2026 contra Qatar, en Doha, el 5 de junio de 2025.

Lo mismo ocurriría con el experimentado defensor Ehsan Hajsafi y otros elementos del equipo de Amin Ghalenoei. Cabe destacar que en Irán, los reclutas también pueden ser asignados a la policía o al ejército, a menudo de forma aleatoria.

El asunto de los visados tiene un antecedente reciente, cuando la delegación iraní que iba a participar del Congreso de la FIFA en Canadá regresó a su país tras sentirse ofendida por el personal de inmigración, que negó la entrada al propio Taj por sus presuntos vínculos con la IRGC.

Asimismo, el jefe del ente rector del fútbol iraní instó, en la mencionada entrevista, a que quienes tengan visado no sean interrogados por la policía migratoria a su llegada a Estados Unidos, como le ocurrió a él al intentar ingresar en Canadá.

A finales de abril, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que no habría problema para la entrada de los jugadores de la selección iraní, pero sí aclaró que "algunas de las otras personas que querrían traer consigo" pueden llegar a ser vetadas si, según Washington, identifican vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Seguridad, respeto al himno y la bandera, otras condiciones de Irán para el Mundial

Otra de las condiciones planteadas por FFIRI, según detalló Taj, es que se establezca un alto nivel de seguridad en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios, tanto para los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes como para los fanáticos.

La Federación teme que en Estados Unidos, donde viven unos 400.000 iraníes, según datos del censo de 2020, sectores críticos de la República Islámica organicen protestas contra el equipo nacional.

Irán figura como ausente mientras el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, cuarto desde la izquierda, pasa lista durante el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Columbia Británica, el 30 de abril de 2026.

Asimismo, la FFIRI exige que se respete el himno nacional iraní y la bandera de la República Islámica como la única insignia oficial del país, imposibilitando que los aficionados accedan a los estadios con el león y el sol, símbolos previos a la revolución islámica y exhibidos por los manifestantes que desafían al régimen de los ayatolás.

Durante el Mundial de 2022, los propios jugadores del seleccionado iraní causaron revuelo al negarse a cantar el himno en su primer partido del torneo, a modo de protesta por la represión del régimen iraní a las protestas iniciadas por el asesinato de Mahsa Amini, tras su detención por utilizar de forma "incorrecta" el velo sobre su cabeza.

En tanto, el decálogo de demandas de la FFIRI también incluye que se facilite el ingreso de periodistas iraníes para realizar el cubrimiento del torneo y que las preguntas formuladas en las ruedas de prensa estén limitadas exclusivamente a cuestiones ligadas al fútbol, entre otras peticiones.

Para la Federación, "aunque es doloroso que cosas tan obvias tengan que ser recordadas a los organizadores del torneo, es verdad que vivimos tiempos extraños".

Bajo el calendario previsto por la FIFA, Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. En Los Ángeles enfrentará a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio), y cerrará la ronda inicial ante Egipto, el 26 de junio en Seattle. Su base de concentración y entrenamientos estará en Tucson, Arizona.

Con EFE y AP

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