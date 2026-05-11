Israel deportó este domingo 10 de mayo a Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y al brasileño Thiago Ávila, tras concluir una investigación sobre su participación en una flotilla con destino a Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que Abu Keshek era sospechoso de estar vinculado a una organización terrorista y Ávila de realizar actividades ilegales. Ambos negaron las acusaciones.

"Si bien ahora están libres, Adalah condena todo el proceso como una flagrante violación del derecho internacional. Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en total aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos", indicó el centro legal Adalah en un comunicado.

Indicó también que el "uso de la detención y el interrogatorio" contra activistas y defensores de los Derechos Humanos es "un intento inaceptable" por parte de Israel de "reprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza".

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Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había anunciado la deportación de Abukeshek y Ávila, a quienes calificó de "provocadores profesionales" y aseguró que no permitirán "ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza".

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"No es una victoria"

Saif Abukeshek afirmó este mismo domingo que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos", pero aseguró que no se rinde.

Abukeshek llegó al aeropuerto de Barcelona y fue recibido por familiares, amigos y compañeros de la Flotilla que ondeaban banderas palestinas y entonaban el cántico 'Free, free Palestine' (Libre, Palestina libre).

"Saif ha sido liberado del cautiverio israelí y, tras seis días brutales, su mensaje es claro: ¡debemos seguir movilizándonos! (…) Un sincero agradecimiento a Saif y al equipo legal de Thiago en Adalah, y a todos los que se movilizaron y ejercieron presión a todos los niveles para el regreso seguro de nuestros compañeros", reza una publicación de la Flotilla.

Abukeshek y Ávila, que fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del jueves 30 de mayo, se encontraban en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado 5 de mayo al negarse también a beber agua.+

"Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad, que haya derechos para todo el mundo. Que los derechos humanos sean para todo el mundo", afirmó Abukeshek, quien denunció que "2,3 millones de personas viven en un bloqueo desde hace 17 años". MIRA TAMBIÉN El FC Barcelona se corona campeón de La Liga tras vencer al Real Madrid en casa La evacuación del MV Hondius: ¿qué pasará con los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus?

El hispanopalestino, que llamó a la sociedad civil a la movilización, lamentó que se sigan "bombardeando escuelas y hospitales" en Gaza por parte de un Gobierno israelí "genocida" y que actúa "con la complicidad de otros gobiernos".

Los dos fueron interrogados durante horas, pero no existían cargos formales contra ellos, según sus representantes legales.

Este domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, tenía previsto celebrar una vista para decidir si prorrogaba la detención o liberaba a los activistas.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través de paso de Taba en Egipto.

La ONU, por su parte, también había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.

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Con EFE y Reuters

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