Lo esencial:

El ministerio de Sanidad de España informa que 76 de los 152 integrantes del crucero MV Hondius ya desembarcaron y se encuentran camino a sus países de origen.

Este es el orden de salida para las repatriaciones: Madrid, Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Australia.

Madrid, Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Australia. El operativo de evacuación finaliza el lunes, 11 de mayo, con el último vuelo de repatriación destinado a Australia.

con el último vuelo de repatriación destinado a Australia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma seis casos de hantavirus advirtiendo que no existe vacuna ni tratamiento para este virus que provoca síndrome respiratorio agudo.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornande del 10 mayo sobre la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más