Lo esencial:
- El ministerio de Sanidad de España informa que 76 de los 152 integrantes del crucero MV Hondius ya desembarcaron y se encuentran camino a sus países de origen.
- Este es el orden de salida para las repatriaciones: Madrid, Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Australia.
- El operativo de evacuación finaliza el lunes, 11 de mayo, con el último vuelo de repatriación destinado a Australia.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma seis casos de hantavirus advirtiendo que no existe vacuna ni tratamiento para este virus que provoca síndrome respiratorio agudo.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornande del 10 mayo sobre la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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