Péter Magyar tomó posesión como primer ministro este sábado 9 de mayo, poco menos de un mes después de su aplastante victoria en las elecciones legislativas frente al nacionalista Viktor Orbán, y prometió no actuar como un monarca tras varios años de autoritarismo.

“No gobernaré Hungría, sino que serviré a mi país. Lo serviré mientras mis servicios sean útiles y la nación lo necesite”, afirmó, añadiendo que “millones de personas han optado por el cambio” tras 16 años con Orbán como premier.

El presidente húngaro, Tamas Sulyok, había inaugurado la sesión por la mañana dando la bienvenida a los diputados elegidos en las elecciones legislativas del 12 de abril. En el exterior, cientos de personas se habían reunido bajo el sol para asistir a la ceremonia, retransmitida en grandes pantallas instaladas alrededor del Parlamento, cuya inmensa silueta neogótica domina el Danubio.

“Nunca antes había experimentado esta alegría, este ambiente festivo; se ve que la mayoría de la gente quería esto”, el cambio, confesaba a la AFP Anna Horvath, una jubilada de 66 años que dice esperar el fin de la corrupción, el retorno de las libertades y que su país recupere su lugar en el seno de la Unión Europea (UE).

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La gente celebra frente al Parlamento húngaro el día en que el primer ministro húngaro, Peter Magyar, prestó juramento, en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026.

Tras la euforia del éxito, las expectativas son, en efecto, muy altas respecto a quien prometió un “cambio de régimen” para poner fin a la corrupción y a los ataques a las libertades que han marcado los 16 años de mandato de Orbán.

Hungría se enfrenta también a numerosos retos económicos, empezando por el estancamiento de su economía y el deterioro de los servicios públicos, lo que requiere reformas estructurales que llevarán tiempo.

Por el momento, los húngaros están demostrando “una gran paciencia y mucha buena voluntad”, subraya Andrea Virag, directora de estrategia del centro de estudios liberal Republikon. “Pero las expectativas son enormes y también deben satisfacerse a corto plazo”, afirma en diálogo con la AFP.

“Recuperar” los fondos europeos lo antes posible

Magyar, de 45 años, es consciente de que esta luna de miel podría no durar. Se muestra impaciente por que se aprueben reformas para “recuperar” los fondos europeos congelados debido a las anteriores violaciones del Estado de derecho. Sobre todo porque Hungría se enfrenta a un plazo en agosto, en el que podría perder 10.000 millones de euros del plan de recuperación post Covid-19.

La semana pasada, la nueva cara del poder húngaro viajó a Bruselas, donde mantuvo reuniones informales con los líderes de la UE, con la esperanza de conseguir, de aquí a finales de mayo, el desbloqueo de esos fondos con los que cuenta para cumplir sus promesas electorales.

Aunque los Veintisiete han acogido con los brazos abiertos a este recién llegado a la política, que ha prometido restablecer unas relaciones apacibles con el bloque, podría esperar a que se aprueben reformas concretas antes de satisfacer sus expectativas.

La gente observa mientras el primer ministro húngaro, Peter Magyar, pronuncia su discurso frente al Parlamento húngaro, tras prestar juramento, en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026.

Magyar ya se ha comprometido a adherirse a la Fiscalía Europea, a luchar contra la corrupción y a garantizar la independencia del poder judicial y de la prensa. Para ello, cuenta con un amplio margen de maniobra gracias a su mayoría cualificada en el Parlamento, donde su partido, Tisza, ha obtenido 141 escaños de un total de 199.

También ha amenazado con modificar la Constitución para forzar la salida del presidente, un allegado de Viktor Orbán, si este se niega a dimitir, y con destituir a “todas las marionetas nombradas por el sistema Orbán para ocupar puestos clave”, entre ellos el fiscal general o el presidente del Tribunal Constitucional.

“Reconciliación”

Las celebraciones con motivo de su toma de posesión el sábado, tanto dentro como fuera del Parlamento, están cargadas de simbolismo, con banderas y música que rinden homenaje a la pertenencia de Hungría a la UE, a su importante minoría romaní y a las minorías húngaras que viven en los países vecinos.

La nueva presidenta del Parlamento húngaro, Agnes Forsthoffer, anunció durante la ceremonia el regreso de la bandera europea al edificio de Budapest, tras doce años de ausencia.

“Ordeno que, a partir de hoy, tras 12 años, la bandera de la Unión Europea vuelva a ondear en el edificio del Parlamento húngaro”, declaró la que fue elegida por 193 votos de 199, subrayando que esta “primera decisión” en el ejercicio de sus funciones debía constituir “el primer paso simbólico” de un retorno a Europa de este país centroeuropeo.

“Magyar pretende demostrar que encarna una forma de unidad nacional y reconciliación tras la política de división de Orbán”, opina Andrea Virag.

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El nuevo partido en el poder se esfuerza por ofrecer una representación más diversa que la de la coalición saliente, con nombramientos que incluyen a la nueva presidenta del Parlamento, pero también a Krisztian Koszegi, profesor de historia romaní que ocupará la vicepresidencia del Parlamento, así como al primer ministro invidente de la historia del país, Vilmos Katai-Németh, que será nombrado ministro de Asuntos Sociales.

Si bien los analistas estiman que Magyar se enfrentará a dificultades debido a la limitada experiencia política de su equipo, en gran parte tecnocrático, ya ha cometido un primer paso en falso al intentar nombrar ministro de Justicia al abogado Marton Melléthei-Barna, su futuro cuñado, lo que ha suscitado cierto malestar en un país marcado por años de nepotismo.

Este último anunció el jueves que renunciaba para que “ninguna sombra, ni siquiera la más leve, se cerniera sobre la transición hacia la democracia”.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

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