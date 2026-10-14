El niño que una vez caminó con muletas por su parálisis cerebral llegó a convertirse incluso en un modelo de pasarela, o en cualquier otro rol que hiciera falta para cumplir su objetivo de vida: hacer visibles a las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

A los 34 años, RJ Mitte decidió que su camino había terminado. Según confirmó su representante Sean Reilly, el actor se quitó la vida el 12 de octubre, aunque el Departamento de Policía de Brownsville, Texas, no ha revelado oficialmente la causa de la muerte, “al existir una investigación en curso”.

Su repentina desaparición no borrará más de 20 años de carrera artística dedicada a un solo objetivo desde el principio: abrir camino para otros intérpretes y personas en general con algún tipo de discapacidad.

RJ Mitte, a la izquierda, posa junto a sus compañeros de elenco de 'Breaking Bad' Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul en el estreno de la temporada final de la serie. Los Ángeles, 24 de julio de 2013.

RJ Mitte se hizo célebre por su papel de Walter White Jr, ‘Flynn’, el hijo de un profesor de química convertido en un despiadado capo de la droga en la serie ‘Breaking Bad’. El personaje utilizaba muletas, como lo hizo RJ durante su infancia, antes de que la práctica deportiva le permitiera andar sin apoyo, y padecía parálisis cerebral, el mismo diagnóstico que él recibió a los tres años.

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El actor Luis Moncada, que en ‘Breaking Bad’ interpretó a uno de los hermanos Salamanca (una pareja de siniestros sicarios), fue uno de sus últimos amigos de la serie en compartir con él y relató a ‘TMZ Live’ que lo vio “realmente cansado y triste”.

Lo invitó a volar en globo aerostático para animarlo y la imagen de RJ apoyando la cabeza en su hombro mientras sonreía fue la última que se conoció del artista.

Exponer la discapacidad, no ocultarla

Roy Frank Mitte (RJ) no respiraba cuando nació por una cesárea de emergencia en 1992, lo que le causó un daño cerebral permanente. Nunca supo quién fue su madre biológica y recién a los ocho años se enteró de que había sido adoptado.

Durante 10 años, usó férulas de yeso y aparatos ortopédicos en las piernas y enfrentó dolorosas terapias para poner caminar, mientras era víctima de acoso en la escuela.

Cuando tenía 12, su madre adoptiva quedó parcialmente paralizada tras un accidente automovilístico y Mitte se convirtió en el principal proveedor de la familia, un papel en el que se mantuvo al menos hasta los 15 años. “Corté pasto, recogí cosas y las llevé a otros lugares. Hice lo que pude para juntar dinero”, relataría después en entrevistas.

Su hermana menor, Lacianne, fue la primera en vincularse al mundo del entretenimiento, pero cuando la familia se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera, RJ comenzó a buscar papeles para sí mismo, con una clara indicación al gestor de talentos que lo impulsó en esos primeros años: debían ser roles en los que pudiera explotar su discapacidad para educar a los espectadores.

Para entonces ya no necesitaba muletas para andar, pero el hecho de que Walter Jr. sí las usara fue la oportunidad perfecta para que, apenas a sus 14 años, comenzara a cumplir la misión de vida que se impuso hasta su última aparición pública.

Esta se produjo el 30 de septiembre en el estreno de la película ‘Talking to strangers’ (Hablando con extraños), en la que interpretó a un joven con parálisis cerebral que intenta superar sus limitaciones.

“La representación lo es todo”, dijo en 2023 en una entrevista televisiva, para explicar la forma en que usaba su carrera para reflejar los desafíos de aquellos con compromisos funcionales de algún tipo.

“Acepto los roles que creo que pueden cambiar de manera positiva la mentalidad sobre lo que podemos hacer las personas con discapacidad”, reconoció en otra entrevista.

"La gente percibe la discapacidad como una debilidad, como una enfermedad, como algo que hay que curar, y debemos luchar contra ello”, dijo en conversación con el medio digital ‘Vice’.

Un comunicado de su representante señaló que Mitte utilizó su carrera como una "plataforma para desafiar estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

Activismo delante y detrás de las pantallas

En 2013, vivió una curiosa circunstancia: recibió el premio ‘Harold Russell’ del Sindicato de Actores (SAG) por su interpretación de Walter Jr. en ‘Breaking Bad’ y en la misma ceremonia entregó el galardón ‘RJ Mitte a la Diversidad’ al actor sordo Ryan Lane.

Fue el epítome perfecto de su doble rol de artista y activista, que llevó a RJ a ser portavoz del capítulo del Sindicato de Actores para artistas con discapacidad.

También fue embajador de United Cerebral Palsy (una organización sin ánimo de lucro que brinda servicios a personas con parálisis cerebral), creó la Fundación Mitte, que ofrece becas universitarias y subvenciones a estudiantes de secundaria, y colaboró con la ONG Hospital de Niños Shriners.

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Susan Selles, directora ejecutiva de United Cerebral Palsy, compartió con ‘USA Today’ un comunicado en el que recordó que el activismo de Mitte "se basaba en el compromiso de garantizar que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades sean vistas, escuchadas y tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial".

En 2016, el intérprete llevó su vinculación con el mundo de la diversidad funcional a otro nivel, cuando trabajó como comentarista de los Juegos Paralímpicos de Río para la cadena británica ‘Channel 4’ y los describió como “cruciales para cambiar percepciones”.

"Compiten en los Juegos Paralímpicos personas que han sido destrozadas, golpeadas y han perdido. Y este evento nos muestra lo que podemos hacer, levantarnos a nosotros mismos. Todos tenemos dentro de nosotros esta capacidad de luchar, ganar y tratar de ser los mejores”, declaró en una entrevista con el portal de la justa deportiva.

El equipo de ‘Breaking Bad’ resumió la misión de RT Mitte en un comunicado publicado en sus redes oficiales, recordando que en su papel de Walter Jr. “a través de su autenticidad, defensa y compromiso con la inclusión, dejó un impacto duradero en el público dentro y fuera de la pantalla”.

Con AP, Reuters y medios locales

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