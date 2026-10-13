Lo esencial:
- La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita prolonga la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Riad tras ataques de los rebeldes hutíes contra la terminal aérea durante el fin de semana.
- El aeropuerto permanece cerrado desde el ataque del sábado, que dejó 13 muertos y más de 300 heridos, el más mortífero en el reino en más de una década. El domingo, otro ataque dejó un muerto y casi una docena de heridos.
- Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intensifican el asedio a la ciudad clave de Taiz, según fuentes militares citadas por la agencia de noticias AFP.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación la principal información sobre la situación en Medio Oriente este lunes 12 de octubre.
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