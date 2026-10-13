Un nuevo enfoque para gestionar las crisis. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes la concesión del Premio de Economía de 2026 a Robert E. Hall, profesor de la Universidad de Stanford, en California, y Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ambos fueron reconocidos por sus contribuciones teóricas a la comprensión de las fluctuaciones económicas y al desarrollo de herramientas para mitigar sus efectos.

La investigación de los dos economistas ha sentado las bases de modelos empleados actualmente por bancos centrales y gobiernos de todo el mundo. Su principal aportación consiste en demostrar que la estabilidad económica no puede analizarse únicamente a partir de indicadores generales, sino que exige comprender cómo las decisiones individuales de consumidores y empresas influyen en el conjunto de la economía.

“Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones en la economía, como crisis energéticas o cambios repentinos en el consumo de los hogares”, afirmó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

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El reconocimiento llega en un contexto en el que las autoridades económicas siguen enfrentándose a desafíos como las presiones inflacionarias, las alteraciones de los mercados energéticos y los cambios en los patrones de consumo. Según el comité, los modelos desarrollados a partir de las investigaciones de Hall y Woodford también han contribuido a mejorar la respuesta frente a las crisis de los últimos años, incluida la pandemia.

De las limitaciones del modelo keynesiano a las decisiones individuales

Durante buena parte del siglo XX, las políticas de estabilización económica estuvieron influidas por las ideas del economista británico John Maynard Keynes, que defendían la intervención pública para sostener la demanda durante las recesiones. Entre las herramientas habituales figuraban el aumento del gasto público y la reducción de impuestos para estimular el consumo y la inversión.

Aunque estas medidas resultaron eficaces en determinados contextos, la estanflación de la década de 1970 —la coexistencia de inflación elevada y desempleo— puso de manifiesto las limitaciones de algunas de las premisas económicas dominantes. La experiencia mostró que la relación entre inflación, empleo y crecimiento era más compleja de lo que sugerían los modelos tradicionales.





Hall y Woodford abordaron este problema desde perspectivas complementarias. En lugar de descartar la intervención económica, trabajaron en el perfeccionamiento de los modelos de estabilización para incorporar el comportamiento real de los hogares y las empresas, así como sus expectativas sobre el futuro.

El cambio fue relevante para la formulación de políticas públicas: las decisiones de los gobiernos y los bancos centrales no se producen en el vacío, sino que afectan a agentes económicos que interpretan las medidas anunciadas y ajustan su comportamiento en función de ellas. Por tanto, la eficacia de una política depende también de cómo reaccionan las personas y las empresas ante sus posibles consecuencias.

Hall: las expectativas de los consumidores

Las investigaciones de Robert E. Hall se centraron, entre otros aspectos, en la relación entre las expectativas de ingresos futuros y las decisiones de consumo de los hogares.

La lógica es directa: quienes esperan mayores ingresos pueden estar más dispuestos a gastar, mientras que quienes anticipan dificultades económicas tienden a actuar con mayor cautela. Sin embargo, no todos los hogares disponen de la misma capacidad para adaptarse a los cambios. Algunos pueden recurrir al ahorro o al crédito para mantener su consumo; otros, con recursos limitados, dependen de sus ingresos inmediatos.

En un estudio publicado en 1982 junto con el economista Frederic Mishkin, Hall examinó las diferencias entre los hogares que ajustan sus decisiones de gasto a sus expectativas de ingresos futuros y aquellos que, por sus restricciones económicas, viven esencialmente al día.





Esta distinción permite comprender por qué una misma medida fiscal o monetaria puede tener efectos diferentes entre distintos grupos de población. Una reducción de los tipos de interés, por ejemplo, puede incentivar el consumo de determinados hogares, pero tener un efecto limitado sobre quienes carecen de acceso al crédito o no cuentan con margen para aumentar sus gastos.

La investigación de Hall contribuyó así a incorporar una visión más realista del consumo en los modelos macroeconómicos, con implicaciones para el diseño de medidas destinadas a sostener la demanda durante las desaceleraciones.

Woodford: la política monetaria y la comunicación de los bancos centrales

Michael Woodford, por su parte, estudió cómo las expectativas de las empresas y la evolución prevista de los tipos de interés influyen en las decisiones de precios. Sus aportaciones ayudaron a explicar por qué los precios no siempre reaccionan de manera inmediata a los cambios en la demanda o en las condiciones económicas.

Este fenómeno, conocido como rigidez de precios o inflación rígida, resulta fundamental para comprender los efectos de la política monetaria. Si las empresas no modifican sus precios de inmediato, las decisiones de los bancos centrales pueden influir en la actividad económica durante un periodo determinado.

El trabajo de Woodford también reforzó la importancia de la comunicación institucional. Cuando una autoridad monetaria explica de forma clara y creíble cómo prevé actuar en el futuro, puede influir en las expectativas de empresas, inversores y consumidores antes incluso de modificar los tipos de interés.





Esta estrategia, conocida como forward guidance u orientación futura, adquirió especial relevancia tras la crisis financiera mundial de finales de la década de 2000. Con los tipos de interés próximos a sus límites inferiores, los bancos centrales recurrieron a los anuncios sobre la orientación futura de su política para complementar las herramientas convencionales.

Woodford señaló que esa comunicación fue una parte importante de la respuesta económica a partir de 2009. En su opinión, explicar la trayectoria probable de los tipos de interés puede resultar tan relevante como las decisiones inmediatas, porque condiciona las expectativas sobre el coste del crédito y la evolución de la economía.

La brecha del producto y las herramientas de estabilización

Entre los conceptos asociados a este marco teórico figura también la brecha del producto, un indicador que compara el nivel de producción efectivo de una economía con el que podría alcanzar utilizando sus recursos de manera sostenible.

Cuando la actividad se sitúa por debajo de su potencial, puede existir capacidad productiva sin utilizar, lo que suele asociarse con debilidad de la demanda y un mercado laboral menos dinámico. Cuando la producción supera temporalmente ese nivel, pueden acumularse presiones inflacionarias.

La brecha del producto ayuda a los responsables de política económica a evaluar la situación de la economía y a determinar si resulta necesario estimular o moderar la actividad. No obstante, su cálculo depende de estimaciones del potencial productivo, que no se observa directamente y puede cambiar con el tiempo.

El enfoque desarrollado por Hall y Woodford permite integrar este indicador con las decisiones de consumo, inversión y fijación de precios. El objetivo de la política de estabilización es reducir las desviaciones de la actividad respecto de una trayectoria sostenible, sin perder de vista las consecuencias que las medidas adoptadas pueden tener sobre la inflación y el empleo.

Un premio con predominio estadounidense

El galardón concedido a Hall y Woodford está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares, que se repartirán entre los premiados.

Aunque suele conocerse como Nobel de Economía, su denominación oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Fue establecido por el banco central sueco en 1968 y se entregó por primera vez en 1969, por lo que no forma parte de los cinco premios originales previstos en el testamento de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita.

Estados Unidos ha sido históricamente el país de origen de la mayoría de sus galardonados. La representación femenina, en cambio, sigue siendo reducida: solo tres mujeres habían recibido el premio hasta 2023, cuando la economista Claudia Goldin fue reconocida por sus investigaciones sobre las diferencias de género en los salarios y el empleo a lo largo del tiempo.

La edición de 2026 vuelve a situar en el centro del debate económico una cuestión fundamental para las autoridades públicas: cómo responder a las perturbaciones sin perder de vista la complejidad de las decisiones individuales. El reconocimiento a Hall y Woodford destaca precisamente la importancia de conectar el comportamiento cotidiano de hogares y empresas con las grandes decisiones de política económica.

Con Reuters, AP y AFP

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