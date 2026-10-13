Líderes de la oposición y periodistas acusaron a la Policía de emplear tácticas agresivas durante las manifestaciones del fin de semana, mientras las autoridades blindaban Nueva Delhi este lunes 12 de octubre ante una nueva concentración contra el jefe de la autoridad electoral.

Las autoridades desplegaron miles de efectivos por el centro de la capital del país por tercer día consecutivo, instalando pesadas barricadas metálicas y cerrando estaciones clave del metro antes de la marcha convocada por el líder opositor Rahul Gandhi.

Las protestas se desencadenaron tras denuncias de irregularidades durante una revisión del censo electoral a nivel nacional que, según los críticos, podría beneficiar al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral de la India, organismo que supervisa el proceso de votación en la nación más poblada del mundo, ha negado haber cometido irregularidades.

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Sin embargo, la atención se ha centrado cada vez más en la respuesta policial tras un fin de semana caótico en el que miles de manifestantes —incluidos miembros del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP)— fueron detenidos, según informaron medios locales.

"Esto no es simplemente una agresión contra un parlamentario. Es un ataque a las libertades democráticas y al Estado de derecho"

La mayoría de los detenidos, entre ellos tres altos dirigentes del CJP, han sido puestos en libertad desde entonces.

Personal de seguridad detiene a un manifestante durante una protesta para exigir la dimisión del Comisionado Jefe de Elecciones de la India, Gyanesh Kumar, debido a presuntas irregularidades en el censo electoral relacionadas con la "revisión intensiva especial" (SIR), cerca de Jantar Mantar, en Nueva Delhi, el 11 de octubre de 2026.

Figuras de la oposición han acusado a las autoridades de intentar sofocar la disidencia mediante detenciones masivas.

El parlamentario John Brittas, del Partido Comunista de la India (Marxista), denunció haber sido "maltratado, arrastrado y agredido" por la Policía durante las manifestaciones del domingo.

"Esto no es simplemente una agresión contra un parlamentario. Es un ataque a las libertades democráticas y al Estado de derecho", declaró Brittas.

La Policía no respondió a las preguntas sobre las detenciones ni sobre sus actuaciones durante una conferencia de prensa celebrada el domingo.

Varios periodistas que cubrían la protesta afirmaron haber sido detenidos a pesar de mostrar claramente sus credenciales de prensa.

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“Estos cobardes no pueden hacernos absolutamente nada”

Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que al menos 16 periodistas fueron detenidos durante las manifestaciones del fin de semana y calificó estas acciones de "inaceptables".

La capital se preparaba para un nuevo enfrentamiento este lunes; Gandhi, líder del Partido del Congreso, instaba a sus seguidores a unirse a una marcha hacia la Corte Suprema para exigir el fin del “robo de votos” y la dimisión del comisionado electoral jefe, Gyanesh Kumar.

“No hay nada que temer”, declaró el domingo en las redes sociales. “Estos cobardes no pueden hacernos absolutamente nada”.

Sin embargo, el magistrado presidente Surya Kant rechazó la solicitud de reunión por correo electrónico, señalando que Gandhi y la delegación del Congreso debían dirigirse al tribunal por las vías legales correspondientes, dado que el asunto ya está siendo examinado por la corte y debe abordarse mediante procedimientos judiciales, según informó una fuente del Congreso.

Simpatizantes del Partido del Congreso —principal fuerza de oposición de la India— protagonizan un altercado con el personal de seguridad durante una protesta en Nueva Delhi, el 12 de octubre de 2026, para exigir la dimisión del Comisionado Jefe de Elecciones del país, Gyanesh Kumar, debido a presuntas irregularidades en el censo electoral vinculadas a la "revisión intensiva especial" (SIR). Las autoridades desplegaron miles de efectivos por el centro de Delhi —por tercer día consecutivo ese 12 de octubre—, instalando barricadas metálicas de gran resistencia y cerrando estaciones clave del metro ante la marcha convocada por el líder opositor Rahul Gandhi.

Por otra parte, el CJP anunció que sus líderes se reunirían con la Policía de Nueva Delhi para “exigir” una fecha para una protesta pacífica. El grupo ha amenazado con convocar una nueva protesta si no se fija una fecha en un plazo de 24 horas.

Se instalaron cientos de barricadas metálicas amarillas en las vías de acceso al centro de Delhi, mientras permanecían cerradas seis importantes estaciones de metro.

Los líderes del CJP, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, se han comprometido a mantener las protestas hasta que Kumar dimita.

Estas manifestaciones se han convertido en uno de los desafíos políticos más importantes del tercer mandato de Modi, congregando a partidos de la oposición, grupos estudiantiles y activistas indignados por la revisión del censo electoral.

Los datos de la Comisión Electoral indican que se han eliminado más de 133 millones de nombres de los censos durante el proceso de verificación; entre ellos, 28 millones de personas fallecidas, 63 millones que habían cambiado de residencia y 30 millones a quienes no se pudo localizar.

Los partidos de la oposición alegan que los votantes musulmanes y otras minorías —que difícilmente apoyarían al partido gobernante nacionalista hindú— se han visto afectados de manera desproporcionada por estas eliminaciones; acusaciones que tanto la comisión electoral como el BJP rechazan.

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Con AFP y Reuters

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