Horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara una supuesta tregua entre Rusia y Ucrania para proteger las instalaciones energéticas, el presidente Volodímir Zelenski denunció varias "violaciones rusas del alto el fuego energético anunciado".

Las tropas del Kremlin golpearon durante la noche las instalaciones de producción de gas de la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas Naftogaz en la región de Járkiv, donde se produjo un incendio como consecuencia. "El ataque dañó equipos críticos", declaró en Telegram Sergii Fedorenko, director ejecutivo interino de Naftogaz.

"Mi hijo y yo vimos cómo un misil impactaba en la central termoeléctrica número 5 y cómo ardía. Es horrible", relató Nataliia Minka, una residente en Járkiv, a la agencia de noticias Reuters. Al menos tres personas murieron y 12 personas resultaron heridas en los ataques, según informaron el alcalde Ihor Terekhov y otras autoridades locales.





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Además, se registró una ofensiva contra otra planta de producción de gas y "un ataque ruso contra una gasolinera común, en el que participaron varios drones", agregó Zelenski.

Pese a los reportes, el jefe de Estado ucraniano se mostró confiado en que "este alto el fuego energético pueda funcionar y convertirse en un paso importante para poner fin a la guerra si los estadounidenses intervienen ahora y se aseguran de que los rusos lo respeten".

El Ejército ucraniano no lanzó ninguna operación contra refinerías rusas durante la noche, detalló Zelenski, antes de condicionar la prolongación de esta orden a que Moscú detenga los ataques en suelo ucraniano contra el "sistema energético e infraestructura crítica".

Trump ya había anunciado el 14 de septiembre un acuerdo similar para terminar los ataques contra la industria energética, pero no llegó a concretarse.

Durante más de cuatro años de invasión, Rusia ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas para privar a la población civil ucraniana de electricidad, calefacción y agua corriente, especialmente durante el invierno.

En respuesta, Ucrania ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas rusas, como refinerías de petróleo, a veces cientos de kilómetros detrás del frente de guerra.

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Rusia se abre a una tregua total solo para el día de elecciones en Ucrania

"Es evidente que Putin no lee Truth Social y que sus drones Shahed siguen instrucciones distintas", ironizó este lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras los nuevos ataques, un día después de que su homólogo estadounidense anunciara en redes sociales que Rusia y Ucrania habían acordado detener "de inmediato" los ataques contra la infraestructura energética, sin revelar detalles sobre los términos del pacto.

Zelenski, quien reveló haberse enterado del acuerdo a través de los medios de comunicación, afirmó previamente que permanecía "a la espera de conocer los detalles del acuerdo entre estadounidenses y rusos".

Entretanto, este lunes el Kremlin se negó a confirmar la existencia de la tregua energética. "Los contactos continúan. En cuanto tengamos algo que decir al respecto, se lo haremos saber", declaró a los periodistas el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en agosto del 2026.

Peskov añadió que Moscú estaría dispuesto a detener totalmente la ofensiva contra Ucrania en caso de que se lleguen a convocar elecciones presidenciales, aunque solamente durante el día de la votación.

El lapso de 24 horas es considerablemente menor a la propuesta de Zelenski para un alto el fuego de 60 días para celebrar elecciones presidenciales en Ucrania. "Por favor, díganle a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, y organizaremos elecciones", expresó Zelenski el domingo al programa 'This Week' de la cadena estadounidense 'ABC'.

Moscú rechazó este plan al sostener que prefería un acuerdo de paz global. "Tanto el presidente Putin como funcionarios de otros niveles han declarado repetidamente que no queremos un alto el fuego. Queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para lograrla", señaló Peskov.

El líder ucraniano ha estado sometido a una presión creciente para que convoque elecciones, principalmente por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien el sábado comentó que ya "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente" y acusó a Zelenski de no hacer lo suficiente para poner fin a la guerra. Una postura que contrasta con la flexibilidad frente al mandatario ruso, Vladimir Putin, quien ordenó la invasión a su vecino país el 24 de febrero de 2022.

Rusia también lleva mucho tiempo presionando al Gobierno ucraniano para que celebre los comicios y sostiene que, de no hacerlo, Zelenski sería un líder ilegítimo, a pesar de que la legislación ucraniana prohíbe las elecciones en tiempos de guerra.

Las votaciones en Ucrania permanecen suspendidas desde que comenzó la guerra rusa.

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Condena europea a los nuevos ataques rusos

Las dudas sobre la materialización de la tregua energética y las condenas a Rusia por persistir en los ataques contra estas infraestructuras en Ucrania se mezclaron entre reacciones de los líderes europeos al anuncio del presidente Donald Trump.

La máxima representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, respaldó la propuesta de cesar los ataques contra las instalaciones energéticas, aunque remarcó que "todavía no hemos visto que Rusia también lo respete".

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, remarcó no haber identificado en las últimas 48 horas ninguna señal de que Rusia esté respetando algún tipo de acuerdo de alto el fuego en materia energética.

"Rusia solo negociará seriamente bajo presión, por eso mantenemos nuestras sanciones contra Rusia… Tras los despiadados ataques de Moscú contra la infraestructura energética civil de Ucrania, debemos endurecerlas aún más", propuso este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz.

Entretanto, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró el domingo que respaldaba el llamamiento de Trump a un alto el fuego, pero advirtió que Moscú había intensificado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania durante el fin de semana. "Este es un ataque contra civiles ucranianos, que los sume en el frío y la oscuridad".

Con Reuters, EFE y AP

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