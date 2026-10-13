Lo esencial:
- El comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, advirtió a Rusia abstenerse de lanzar un ataque contra territorio de la alianza, al asegurar que las fuerzas de la alianza están listas para responder.
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, sostuvo que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético”, aunque no ofreció detalles al respecto.
- Tras las declaraciones de Trump, Ucrania reportó nuevos ataques rusos contra la infraestructura energética de la nación invadida por Moscú desde hace más de cuatro años.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 12 de octubre sobre la guerra rusa en Ucrania, en momentos en que crecen las tensiones entre Moscú y Europa:
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