Lo esencial:

El comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, advirtió a Rusia abstenerse de lanzar un ataque contra territorio de la alianza, al asegurar que las fuerzas de la alianza están listas para responder.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, sostuvo que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético”, aunque no ofreció detalles al respecto.

Tras las declaraciones de Trump, Ucrania reportó nuevos ataques rusos contra la infraestructura energética de la nación invadida por Moscú desde hace más de cuatro años.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 12 de octubre sobre la guerra rusa en Ucrania, en momentos en que crecen las tensiones entre Moscú y Europa:

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