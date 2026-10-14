Lo esencial:

Ucrania reporta restricción repentina en el acceso a internet por satélite Starlink para sus soldados en combate.

Los terminales de internet por satélite de la empresa de Elon Musk son vitales para guiar los ataques con drones de largo alcance de Kiev en las zonas ocupadas del sur y el este del país, los cuales han causado estragos en la logística rusa.

El Gobierno alemán declaró que no ve ninguna reducción sustancial del apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

A continuación, las principales noticias de la invasión rusa a Ucrania este 14 de octubre, cuando crece la presión de EE. UU. a Kiev para que cese los ataques contra la infraestructura petrolera de Moscú.

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