La ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella ha sido uno de los focos de controversia desde antes de su llegada a la Presidencia de Colombia.

Un grupo de juristas y sectores de la oposición sostiene que esta condición podría generar conflictos de interés e incluso resultar incompatible con el ejercicio del cargo, por lo que ha pedido al nuevo mandatario que renuncie a esa nacionalidad.

Sin embargo, la Constitución no prohíbe expresamente que un colombiano por nacimiento con otra nacionalidad ejerza la Presidencia.

El cuestionamiento planteado por sus opositores se concentra en las obligaciones derivadas de la naturalización estadounidense y en la relación de De la Espriella con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump.

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De la Espriella ya se encuentra en ejercicio de sus funciones como presidente. El dirigente de derecha asumió el cargo en Cali, fuera de Bogotá, acompañado por varios exmandatarios y por los jefes de Estado de Argentina, Chile, Perú y Ecuador, entre otros.

El nuevo presidente llegó a la Casa de Nariño tras imponerse por un margen inferior al 1 % sobre su rival, Iván Cepeda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Cepeda, por su parte, le "dio la bienvenida" desde el Caribe con una concentración multitudinaria en la que llamó a la desobediencia civil contra las políticas del Ejecutivo entrante.

El mandatario saliente, Gustavo Petro, dejó la Casa de Nariño, en Bogotá, pero no participó en un acto conjunto de traspaso de mando.

La controversia sobre la ciudadanía se suma a las diferencias entre ambos sectores políticos en torno a la relación con Estados Unidos, que también comprenden asuntos de diplomacia, comercio y cooperación en seguridad.

Una vida en Estados Unidos

Se conocen pocos detalles sobre la vida que el entonces empresario desarrolló en Estados Unidos. De la Espriella ha afirmado que residió durante un periodo prolongado en ese país, donde nacieron sus cuatro hijos. Además, sus publicaciones en redes sociales también muestran estancias allí entre 2014 y 2024.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso este viernes, en su toma de posesión en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026.

Él mismo lo cuenta en su biografía, redactada por Ángel Beccassino y recuperada por el periodista Santiago Vanegas en BBC Mundo. Sus primeros viajes comienzan a los 19 años con el objetivo de vender esmeraldas. Es el inicio de una relación que se mantiene en pie aún cuando el centro de su actividad profesional se ubica en Colombia.

Con respecto a su patrimonio en Miami, un reporte del medio colombiano La Silla Vacía informa que el mandatario es propietario, junto a su esposa, de una residencia valorada en US$ 5,1 millones. Al mismo tiempo, su bufete de abogados, De la Espriella Lawyers Enterprise Inc, se constituye como una de las 14 firmas en las que participa en el estado de Florida, pero no es la única. También se conoce un restaurante que funcionó durante dos años y, según el medio Cuestión Pública, un apartamento en una zona de lujo en la misma ciudad estadounidense.

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En 2023 se naturalizó como ciudadano estadounidense, después de varios años de actividad profesional y empresarial en Miami.

Durante la campaña, su esposa, Ana Lucía Pineda, declaró en la revista colombiana Semana la posibilidad de una mudanza familiar a otro país en caso de derrota electoral.

La relación de De la Espriella con Trump

El día de la investidura de Abelardo de la Espriella estaba todo preparado para la ceremonia en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Momentos antes del inicio de su discurso llegó el saludo del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Lo felicitó y dijo que la Administración de Donad Trump espera “trabajar estrechamente” con su Gobierno. También se declaró “impresionado” por su decisión de abandonar Bogotá para este evento y la calificó como "una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional”.

No es el primer intercambio que se conoce entre el líder colombiano y Landau. El 7 de marzo, un día antes de las elecciones parlamentarias en Colombia, De la Espriella realizó un acto en Miami y lo compartió en sus redes sociales. Allí aparecieron la representante republicana María Elvira Salazar y el mismo subsecretario.

Abelardo de la Espriella prestó juramento como presidente de Colombia durante una ceremonia de inauguración, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026.

El nuevo Gobierno considera prioritaria la coordinación con la Administración de Donald Trump para desarrollar parte de su agenda de seguridad y política exterior.

La incorporación de Bogotá al Escudo de las Américas, lanzado por Trump junto a presidentes aliados de la región para “combatir la amenaza del narcoterrorismo”, y la posibilidad de un incremento en la cooperación en materia de seguridad para aumentar los ataques en las zonas donde operan los grupos armados, mantienen buena parte de la expectativa con respecto a los primeros del nuevo presidente.

¿Nacionalidad incompatible?

El tema más espinoso en la relación de De la Espriella con Estados Unidos proviene de su estatus ciudadano en la potencia internacional.

El 17 de febrero de 2023, el abogado publicó una foto en su cuenta de la red social Instagram en la que aparece con una bandera de Estados Unidos y su certificado de ciudadanía. Explicó: "Aquí nacieron mis cuatro hijos, he sido muy feliz en estas tierras al lado de ellos y de mi adorada @analu_pineda”. Además, calificó a la nación como "el país de las libertades y de las oportunidades”. Por último, afirmó: "También gozo de la tranquilidad que me es tan esquiva en Colombia, por los múltiples problemas de seguridad que padezco allá”.

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La ciudadanía estadounidense llamó la atención de unos 30 juristas, académicos y constitucionalistas, quienes firmaron una declaración conjunta porque lo consideran motivo de una eventual incompatibilidad con su cargo en el mando de los destinos de la nación cafetera.

La objeción no se detiene en el hecho de contar con otra nacionalidad. De la Espriella cuenta también con ciudadanía italiana, obtenida por ascendencia familiar, pero esta no ha sido objeto del mismo debate jurídico que su ciudadanía estadounidense.

La controversia legal se centra específicamente en la nacionalidad de EE. UU., ya que el juramento de naturalización exige renunciar a lealtades previas hacia otros países. Desde la perspectiva de los exmagistrados, esto implica una contradicción con los deberes de un presidente en Colombia.

La ciudadanía italiana, en cambio, no conlleva ese tipo de compromiso y no ha generado cuestionamientos constitucionales similares, aunque en algunos análisis se menciona junto a las otras nacionalidades como parte de un perfil geopolítico particular del nuevo mandatario.

El foco de la "desobediencia civil"

Horas antes del discurso de investidura de De la Espriella, desde Barranquilla, su adversario en las últimas elecciones, Iván Cepeda, dio inicio a la "desobediencia civil pacífica". Desde la ciudad caribeña envió un mensaje a Cali: el Pacto Histórico no reconocerá la legitimidad del nuevo Gobierno.

El centro de la estrategia de Cepeda es la supuesta incompatibilidad entre la ciudadanía estadounidense del presidente y su función como mandatario. “Es insalvable”, cuestiona.

El argumento es una réplica de lo que el senador mencionó el pasado 30 de junio, cuando exigió al ahora jefe de Estado su renuncia al estatus adquirido en 2023.

“Debe quedar totalmente claro y definido que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU. y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU”, aseguró Cepeda en ese momento.

Una semana en el mundo

Este último pedido trae a colación la función de De la Espriella como abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y señalado como presunto "testaferro" de Nicolás Maduro, también arrestado en el país norteamericano.

“Hace algunos días, 11 congresistas del Partido Demócrata (…) señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, pudieron beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente", ha manifestado Cepeda.

Cepeda también pidió esclarecer la relación de De la Espriella con las autoridades estadounidenses, a partir de los procesos judiciales contra Saab y uno de los socios del mandatario.

"El hecho de que Saab y al menos un socio de De la Espriella hayan sido procesados por la justicia, mientras que él no, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de la colaboración de De la Espriella con las autoridades de EE. UU.", afirmó.

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