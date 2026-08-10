El ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de cometer un "ataque hostil" contra un buque de la petrolera y gasística estatal, ADNOC, en el estrecho de Ormuz en la madrugada del sábado 8 de agosto.

El ministerio afirmó que el ataque violó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la libertad de navegación y acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de "actos de piratería" contra el transporte marítimo comercial y de utilizar la vía fluvial como herramienta de presión económica.

Aunque ADNOC no dio detalles sobre el lugar del ataque ni los daños causados, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó sobre un buque al este de la ciudad omaní de Khasab que fue alcanzado por un proyectil, aunque no quedó claro de inmediato si se trataba del incidente de ADNOC.

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La agencia británica detalló que el impacto provocó un incendio que fue sofocado y que la tripulación resultó ilesa.

Un día antes del ataque, ADNOC se declaró víctima de agresiones reiteradas contra su personal y sus activos, sin mencionar explícitamente a ningún culpable.

Unos 16 buques de la compañía han sido golpeados con misiles y drones mientras transitaban por el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, incluyendo cuatro esta semana, en los que murió un miembro de la tripulación y resultaron heridos otros 20.

ADNOC es uno de los mayores productores de energía del mundo, ya que exporta petróleo crudo, gas natural y productos refinados a clientes en todo el planeta.

Arabia Saudita, Jordania, Qatar y Bahrein condenaron este sábado el ataque contra el buque cisterna. El ministerio de Exteriores saudí subrayó en un comunicado que "estas agresiones inaceptables atentan contra la seguridad de la navegación marítima y la de los suministros de energía internacionales", y que suponen "una violación flagrante de las leyes internacionales".

La Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con tomar medidas contra cualquier embarcación vinculada a los adversarios de Teherán que transite por el estrecho si no cumple con las directivas iraníes.

Antes del conflicto, una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo transitaba por el estrecho canal entre Omán e Irán, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el transporte marítimo se ha visto interrumpido repetidamente, lo que ha provocado un aumento en las tarifas de flete y los precios del petróleo.

¿Acuerdo inminente para abrir el estrecho de Ormuz?

Omán, el país al otro lado del estrecho de Ormuz, aseguró este sábado que las negociaciones con Irán para reanudar el transporte marítimo han sido "positivas y constructivas", aunque condenó, sin atribuir culpas, los reiterados ataques contra buques que navegaban el paso.

"Omán subraya la importancia de evitar cualquier acción que pueda afectar a estas negociaciones y a los progresos alcanzados, de manera que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes", declaró el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó que Irán y Omán estaban "muy cerca" de llegar a un acuerdo sobre una nueva ruta marítima a través del estrecho, pero condicionó la reapertura a nuevos requerimientos.

A su juicio, el anterior plan de reanudación del tráfico marítimo ya no es aceptable para Teherán, por lo que abogó por una compensación económica de Estados Unidos por las supuestas violaciones del memorando de entendimiento acordado en junio.

Irán y Omán estaban discutiendo una ruta marítima temporal mientras se resolvían los problemas técnicos y legales relacionados con una ruta permanente, agregó Araqchi.

Nuevas exigencias

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní declaró este sábado que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos "corrija su comportamiento" y agregó a las nuevas exigencias para la reapertura el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes y la retirada de las tropas de Washington de la zona.

Asimismo, pidió el levantamiento de las sanciones y la liberación incondicional de los activos congelados, según un comunicado del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Zolghadr, replicado por la emisora ​​estatal iraní.

Además, Teherán ha exigido el cese de las operaciones militares contra el país y las milicias aliadas en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. "Estas son las demandas del pueblo iraní", afirmó Zolghadr.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebbi, sostuvo que "cuando Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz sin duda se reabrirá", según unas declaraciones citadas por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las renovadas presiones de Teherán, ha exigido previamente un acuerdo aceptable sobre el estrecho antes de poner fin al bloqueo sobre los puertos iraníes.

"Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el transporte marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes", declaró el viernes a Reuters un funcionario estadounidense.

En las últimas semanas, la administración Trump ha dado a entender repetidamente que un acuerdo para abrir el estrecho podría estar cerca, pero Irán ha negado que se estén llevando a cabo conversaciones con la Casa Blanca.

Los movimientos de los barcos en el estrecho de Ormuz en una pantalla que muestra un sitio web de seguimiento marítimo, en Nicosia, Chipre, el 4 de mayo de 2026.

El acuerdo en el que trabajan Irán y Omán contempla otorgar a Teherán el control sobre los barcos que ingresan al golfo Pérsico a través del estrecho, según informaron a Reuters el miércoles una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que representaría una de las mayores concesiones hasta la fecha para Irán.

Funcionarios estadounidenses han declarado repetidamente que jamás aceptarían que Irán controle el acceso al estrecho, donde la República Islámica ha sugerido que podría levantar un peaje para los buques mercantes.

El acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho se considera vital para un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que llevó a Teherán a establecer un control absoluto sobre la principal ruta de exportación de energía, por donde cruza una quinta parte de la cuota mundial de petróleo.

Con información de Reuters, AP y EFE

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