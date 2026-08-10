Un alfil de Trump como fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado 8 de agosto, el Senado votó a favor de que Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente, se convierta en propiedad como el jefe del Departamento de Justicia.

La votación fue estrecha, con 50 votos a favor y 49 en contra, luego de que varios legisladores del Partido Republicano decidieron sufragar en contra del nominado por la Casa Blanca.

A pesar del apoyo del Ejecutivo, las aspiraciones de Blanche en el Congreso fueron cuestionadas por miembros del oficialismo y la oposición.

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Esto, en parte, gracias a las preocupaciones de los republicanos sobre un controvertido acuerdo en la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) antes de llegar a la Casa Blanca.

En consecuencia, para lograr el apoyo necesario para ser el relevo de Pam Bondi, el exdefensor del mandatario prometió por escrito que limitaría otra el acuerdo diseñado, para proteger a Trump y a su familia de las auditorías fiscales del IRS.

El nuevo director del ente acusador fue confirmado tras liderar el viernes en Colombia la delegación estadounidense, que participó en la ceremonia de investidura de Abelardo De la Espriella como nuevo jefe de Estado.

Al conocer la noticia, el abogado de 52 años afirmó que se siente “honrado” por la confianza que tuvo el presidente, Donald Trump, en él.

Las dudas sobre la gestión interina de Blanche

Blanche, quien es el jefe interino del Departamento de Justicia desde abril, luego de que el presidente despidiera a la antigua poseedora del cargo, Pam Bondi.

Tiempo después, la Casa Blanca optó por nominar al fiscal interino para que ocupara la posición en propiedad.

Sin embargo, la gestión del abogado al mando del ente acusador desató críticas tanto en demócratas como republicanos.

En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de alrededor de 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración Biden, incluidos varios de los protagonistas del asalto al Capitolio en 2021.

El fondo, que posteriormente fue suspendido en los tribunales, surgió como parte de un acuerdo con Trump por la demanda que la familia del mandatario interpuso contra el IRS por la divulgación de documentos fiscales.

En consecuencia, varios legisladores del Partido Republicano exigieron el descarte del fondo y el acuerdo para apoyar la candidatura de Blanche.

Votos que fueron cruciales para que el nominado por el presidente lograra vencer este sábado en la cámara alta.

Sin embargo, subsisten dudas sobre si ese compromiso es legalmente vinculante y si Trump, quien ha dicho que le “gusta” la idea del fondo, podría presionar más adelante a Blanche, para que retome el proyecto con modificaciones.

De defensor de Trump a jefe de la Fiscalía

Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche inició su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, para luego edificar una carrera como abogado defensor en casos de alto renombre.

Es así como llegó a ser miembro del equipo jurídico del entonces reconocido empresario, Donald Trump.

Blanche estuvo a cargo de defender al hoy jefe de Estado en el juicio por los presuntos pagos irregulares ligados, para intentar silenciar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels.

Y además integró el equipo legal del líder republicano en los casos federales por posible manejo fraudulento de documentos clasificados y por los intentos de mostrar inconsistencias en los resultados de las elecciones a la Presidencia de 2020.

Gracias a esto los críticos de la Administración Trump han catalogado al nuevo fiscal general de buscar priorizar los intereses personales del presidente por encima del mandato de la buena gestión de ente acusador.

El presidente Donald Trump aparece sentado junto a sus abogados Todd Blanche, a la izquierda, y Emil Bove al llegar al tribunal penal de Manhattan para comparecer ante el juez en Nueva York, el martes 14 de mayo de 2024.

Un ejemplo de esto es que poco después de que Blanche asumiera el cargo de forma interina, el Departamento de Justicia inició un proceso contra el exdirector del FBI, James Comey, quien investigó a profundidad el actuar de Trump en los disturbios en el Capitolio de 2021.

En cuanto a los retos en la gerencia de la entidad, Blanche deberá lidiar con los efectos de la renuncia masiva de fiscales, que aseguran que el Departamento de Justicia ya no sigue las normas de independencia establecidas en la legislación.

Asimismo, ha habido críticas por priorizar nombramientos políticos, que destituyeron a altos funcionarios de carrera considerados reacios a la agenda de Trump, lo que redujo el personal de las divisiones de derechos civiles y ética.

En contraposición, el ahora jefe en propiedad del Departamento de Justicia ha argumentado que ha contribuido a reducir la delincuencia a mínimos históricos y a “corregir”, lo que él considera como injusticias cometidas por la administración Biden contra Trump y sus aliados conservadores y republicanos.

Con Reuters, AP y EFE

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