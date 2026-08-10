Lo esencial:

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al levantamiento de sanciones estadounidenses, la liberación de activos congelados, el cese del conflicto y el pago de indemnizaciones.

al levantamiento de sanciones estadounidenses, la liberación de activos congelados, el cese del conflicto y el pago de indemnizaciones. El canciller iraní, Abbas Araqchi, descartó negociaciones directas con Estados Unidos mientras Washington incumpla el pacto de junio.

mientras Washington incumpla el pacto de junio. Hamás solicitó a Estados Unidos que presione a Benjamin Netanyahu para que acepte la hoja de ruta norteamericana sobre la segunda fase del "plan de paz" en Gaza.

sobre la segunda fase del "plan de paz" en Gaza. El primer ministro israelí rechazó el plan de 15 puntos promovido por Donald Trump y advirtió que el ejército no se retirará de Gaza hasta lograr el "desarme real" de Hamás.

y advirtió que el ejército no se retirará de Gaza hasta lograr el "desarme real" de Hamás. Los hutíes de Yemen reivindicaron ataques con misiles y drones que dejaron al menos 11 muertos en el puerto de Al Makha y alcanzaron una refinería de Aramco en Jizán, Arabia Saudita.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 9 de agosto relacionadas con la situación en Medio Oriente:

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales

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