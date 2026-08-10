Lo esencial: 

  • Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al levantamiento de sanciones estadounidenses, la liberación de activos congelados, el cese del conflicto y el pago de indemnizaciones. 
  • El canciller iraní, Abbas Araqchi, descartó negociaciones directas con Estados Unidos mientras Washington incumpla el pacto de junio.
  • Hamás solicitó a Estados Unidos que presione a Benjamin Netanyahu para que acepte la hoja de ruta norteamericana sobre la segunda fase del "plan de paz" en Gaza
  • El primer ministro israelí rechazó el plan de 15 puntos promovido por Donald Trump y advirtió que el ejército no se retirará de Gaza hasta lograr el "desarme real" de Hamás. 
  • Los hutíes de Yemen reivindicaron ataques con misiles y drones que dejaron al menos 11 muertos en el puerto de Al Makha y alcanzaron una refinería de Aramco en Jizán, Arabia Saudita. 

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 9 de agosto relacionadas con la situación en Medio Oriente

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales

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