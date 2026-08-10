Los aeropuertos chinos cancelaron numerosos vuelos y algunos servicios ferroviarios se vieron afectados mientras la costa oriental de China se preparaba para la llegada del tifón Dolphin.

Las autoridades activaron la alerta máxima. El tifón Dolphin tocó tierra en el este de China el domingo 9 de agosto, según los servicios meteorológicos del país. La tormenta provocó la cancelación de más de 1.500 vuelos y evacuaciones preventivas.

La densamente poblada costa oriental de China llevaba varios días preparándose para la llegada de Dolphin, con la suspensión de actividades laborales y servicios de transporte en algunas zonas situadas en la trayectoria prevista del tifón.

El centro del tifón atravesó el litoral cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 17:30, hora local (09:30 GMT), informó el Centro Meteorológico Nacional (CMN) en un comunicado publicado en internet. En el momento del impacto, los vientos máximos cerca del centro superaban los 150 kilómetros por hora, precisó el organismo.

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Cerca de 1.400 vuelos con origen o destino en los dos principales aeropuertos de pasajeros de Shanghái fueron cancelados el domingo, informó la cadena estatal CCTV. El aeropuerto de Hangzhou, en la vecina provincia de Zhejiang, canceló otros 270 vuelos, según la misma fuente.

Los efectos del tifón se sintieron incluso en Hong Kong, en la costa sur de China, donde el observatorio meteorológico registró una temperatura récord de 36,9 °C, causada por el aire cálido desplazado hacia la ciudad.

Mientras la tormenta "se dirige hacia las inmediaciones de Zhejiang y avanza hacia el interior", el aire situado en su periferia "seguirá provocando temperaturas extremadamente altas en el territorio desde hoy y hasta el martes", señaló el Observatorio de Hong Kong.

Antes de llegar a China, el tifón Dolphin provocó fuertes lluvias y vientos intensos en la prefectura japonesa de Okinawa. Siete personas resultaron heridas leves, entre ellas un hombre de más de 100 años que fue derribado por una ráfaga, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, según el Gobierno de la isla.

El domingo por la tarde, 5.290 hogares de Okinawa permanecían sin electricidad, de acuerdo con la empresa regional Okinawa Electric Power.

En Taiwán, decenas de rutas de ferris fueron suspendidas y más de 180 vuelos fueron cancelados, mientras la tormenta provocaba lluvias torrenciales y fuertes vientos en el norte de la isla durante el domingo.

Prevén "lluvias torrenciales"

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió el domingo por la mañana una alerta roja por el tifón —el nivel más alto— y pronosticó "lluvias torrenciales excepcionales" en algunas zonas del centro y el este de Zhejiang.

También se esperan fuertes precipitaciones en Shanghái y en algunas zonas de las provincias de Fujian, Anhui y Jiangsu hasta la tarde del lunes, informó el organismo. Tras tocar tierra, se prevé que el tifón Dolphin pierda intensidad mientras avanza hacia el noroeste.

En Fujian, cerca de 99.000 personas fueron evacuadas de "zonas de riesgo" el sábado por la noche, antes de la llegada de la tormenta, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Más de 200 rutas de ferris fueron suspendidas en Zhejiang y Fujian, y los trabajos en proyectos marítimos quedaron interrumpidos. Además, 474 embarcaciones de construcción recibieron la orden de regresar a puerto el viernes por la mañana, añadió Xinhua.

Algunos servicios ferroviarios de las zonas afectadas también fueron cancelados el domingo para garantizar la seguridad de los pasajeros, informaron los medios estatales.

La llegada del tifón Dolphin a China se produce dos semanas después de que el tifón Noul golpeara la provincia meridional de Guangdong. Las autoridades lo calificaron como el tifón más potente que ha tocado tierra en China este año.

Antes de llegar a China, Noul causó la muerte de tres personas y dañó cientos de viviendas en Filipinas.

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