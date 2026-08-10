El futbolista Lionel Messi llegó este sábado 8 de agosto a su ciudad natal, Rosario, para participar en las ceremonias fúnebres de su padre, Jorge Messi.

En medio de un robusto operativo de seguridad, una camioneta trasladó al número 10 de la selección Argentina de mayores hacia una propiedad familiar. Se espera que el astro de 39 años se encuentre con su madre Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, observa a su hijo jugar contra Colombia en la primera jornada de la Copa América, celebrada en Santa Fe el 6 de julio de 2011.

En horas de la mañana, la familia Messi comunicó que Jorge Messi, de 68 años, falleció tras una larga batalla contra una enfermedad.

El funeral del también exrepresentante de su hijo y empresario tendrá lugar en el cementerio El Prado, de Rosario, en una ceremonia, que según los medios locales, será íntima y reservada.

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Messi recibe el apoyo del mundo del fútbol

Una de las primeras reacciones tras conocerse la noticia fue la del club de fútbol rosarino Newell 's Old Boys, el equipo en el que Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol y al cual era llevado por su padre.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, reza el comunicado del equipo negro y rojo.

Varios clubes como el Barcelona y el Real Madrid de España así como escuadras argentinas como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central también publicaron mensajes de pésame.

Asimismo, múltiples personalidades del fútbol argentino dieron sus condolencias al líder del equipo nacional y referente deportivo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado, en el que anuncia que se hará un minuto de silencio en los partidos de los torneos de las diferentes categorías adscritas a la entidad en apoyo a la familia Messi.

También, la cuenta oficial de la Selección de este país publicó contenidos en las redes sociales en apoyo al histórico número 10 de la ‘albiceleste’.

Jorge Messi fue fundamental para la carrera de su hijo al manejar parte de su carrera y al haber decidido que Lionel construyera su carrera profesional desde muy joven en el Fútbol Club Barcelona.

Con EFE

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