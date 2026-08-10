Tragedia vial en el sur de Perú. Este sábado 8 de agosto, una miniván de pasajeros chocó contra un camión en una zona rural de la región de Cusco.

La emisora estatal Radio Nacional informó el número de fallecidos y señaló que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta la localidad de Espinar, mientras que varios heridos fueron llevados a hospitales de Arequipa.

El jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, confirmó que la miniván había partido desde la localidad de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, y tenía como destino final la ciudad de Arequipa.

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Según los reportes policiales, el vehículo de transporte de pasajeros impactó contra un camión que estaba parado a un costado de la carretera, debido a una avería mecánica.

A su vez, los servicios de seguridad aseguraron que intentarán esclarecer las causas del choque y en específico por qué el vehículo de carga estaba detenido en esa zona de la vía.

Los accidentes de tránsito: una constante en Perú

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre muertes en accidentes de tránsito, Perú tiene un índice de mortalidad vial de 13,9 personas por 100.000 habitantes.

Cada año mueren en la nación andina alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, mientras que unas 55.000 quedan heridas en los siniestros, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Este accidente tuvo lugar apenas una semana después de otro choque en el sur del país entre dos colectivos, que derivó en la muerte de cinco personas.

El jefe Guizado se refirió al tema en medios locales, advirtiendo que los miembros de los servicios viales muchas veces no son suficientes para llevar a cabo las acciones de control, lo que se suma a las malas prácticas por parte de algunos conductores.

Con EFE

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