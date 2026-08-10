El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado 8 de agosto sobre el difícil invierno que le espera a Ucrania, ya que prácticamente ninguna central termoeléctrica está operativa. Hizo estas declaraciones durante su primera visita a Serbia, país aliado de Moscú, tras los recientes ataques aéreos rusos que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, en la región de Kiev.

En declaraciones junto a su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, durante su primera visita oficial a Belgrado, el líder ucraniano indicó que su nación, que se enfrenta a bombardeos casi diarios de drones y misiles rusos contra su infraestructura energética desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, "prácticamente no tiene centrales térmicas intactas", a tan solo unos meses del próximo invierno.

"Los misiles rusos están diseñados específicamente para hacer la vida insoportable a los ucranianos", declaró Zelenski a la prensa. Los últimos ataques de Moscú, sumados al bombardeo de ciudades en la línea del frente, han dejado un total de 13 muertos en las últimas 24 horas.

Entre ellos, "tres personas" murieron anoche "en Pukhivka, cerca de Kiev, durante ataques con drones: un abuelo, una abuela y su nieto", que "tenía solo tres años", dijo Zelenski en la red social X.

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En los últimos meses, Moscú ha intensificado sus ataques contra la capital ucraniana, lanzando andanadas de misiles balísticos difíciles de interceptar para Kiev, que está respondiendo disparando un número récord de drones contra Rusia.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dan la mano al final de una rueda de prensa conjunta durante la visita de Zelenski a Belgrado, el 8 de agosto de 2026.

Sanciones más estrictas

Tras reunirse con Aleksandar Vucic durante un viaje de dos días a Serbia, Zelenski reiteró su llamado a favor de la imposición de sanciones más estrictas contra Moscú, en particular para impedir el suministro de componentes de misiles a Rusia desde "prácticamente todos los continentes, incluidos nuestros socios más cercanos".

"Estos componentes llegan, y luego los misiles impactan contra la gente, matando a niños, civiles y soldados", lamentó, insistiendo en que se necesitaba un mejor acceso a los misiles interceptores ante la escalada de los ataques rusos de largo alcance.

Serbia sigue siendo uno de los pocos países europeos que no sanciona a Moscú, antiguo aliado de Belgrado. Aleksandar Vucic, cuyo gobierno continúa brindando ayuda no militar a Ucrania, indicó que la política de su gobierno no ha cambiado.

"No hemos hablado de cooperación militar hoy, ni en este momento. Lo que sucederá cuando termine la guerra es otra cuestión", dijo.

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Zelenski, quien ha realizado numerosos viajes al extranjero para recabar apoyo, no había visitado Serbia desde su elección como jefe del Estado ucraniano en 2019.

Un alto funcionario ucraniano declaró el jueves a la agencia de noticias AFP, bajo condición de anonimato, que el objetivo de Kiev era "separar a los serbios del bando ruso" y que el viaje de Zelenski era una "bofetada para los rusos".

En mayo de 2025, los servicios de inteligencia exteriores rusos acusaron a empresas armamentísticas serbias de vender municiones a Ucrania, a través de terceros países, "a pesar de la 'neutralidad' oficial de Belgrado".

Sin embargo, Kiev sufre una grave escasez de municiones más de cuatro años después de que Rusia comenzara su invasión de Ucrania, a pesar de la escalada de los ataques en ambos lados de una línea de frente prácticamente estática, lo que ha provocado un número creciente de víctimas civiles.

A finales de julio, Zelenski viajó a Washington para reunirse con Donald Trump en un intento por obtener misiles Patriot, los únicos capaces de derribar los misiles rusos más avanzados.

Según el medio Financial Times, el presidente estadounidense rechazó la solicitud debido a la escasez de misiles Patriot en las reservas estadounidenses desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, recientemente Trump dio su aprobación a nuevas sanciones contra Moscú, que habían sido bloqueadas durante mucho tiempo por la Casa Blanca y que fueron aprobadas por el Senado el viernes por la noche. Estas medidas se dirigen, en particular, al sector ruso de hidrocarburos, e incluyen aranceles a los países importadores, como China e India.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

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