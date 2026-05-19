Para demostrar que los lazos entre Rusia y China son inquebrantables, el presidente ruso, Vladimir Putin, llegará este martes a Beijing. El mandatario mantendrá conversaciones con su homólogo chino y “viejo y buen amigo”, Xi Jinping, tras la reciente visita de Donald Trump al país asiático.

El Kremlin informó que Putin y Xi discutirán cómo "fortalecer aún más" la asociación estratégica entre Rusia y China e "intercambiar puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales claves".

Luego de la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre ambos países se han profundizado, y Putin ha visitado Beijing todos los años desde entonces.

Natasha Kuhrt, especialista en relaciones entre Rusia y los países asiáticos del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, le dijo a France 24 en francés que se trata de un calendario "muy inusual". Son pocos los países capaces de recibir consecutivamente a dos potencias históricamente rivales, especialmente en el actual contexto geopolítico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, económicamente Rusia está muy vinculada a China. Moscú, aislado diplomáticamente en gran parte de la escena internacional, depende en gran medida de Beijing en términos económicos, ya que China es actualmente el principal comprador del petróleo ruso sancionado.

"La industria rusa depende casi exclusivamente de las máquinas herramienta chinas necesarias para fabricar armamento. Rusia también importa cables de fibra óptica, baterías para drones y nitrocelulosa china, un componente clave de la pólvora", explicó Kuhrt a France 24 en francés.

Putin también espera un compromiso más firme de China con proyectos energéticos estratégicos, como el gasoducto Power of Siberia 2, destinado a conectar los yacimientos de gas de Siberia con China. El proyecto fue presentado por Putin en 2023 como "el negocio del siglo" para Rusia, aunque ambas partes todavía no han pactado el precio.

Luego de varios años de asociación estratégica, ambos líderes intercambiaron el domingo 17 de mayo "cartas de felicitación".

Xi aseguró que la cooperación entre Rusia y China se ha "profundizado y consolidado continuamente", según medios estatales chinos. Por su parte, Putin afirmó que las relaciones han alcanzado "un nivel verdaderamente sin precedentes" y que "el comercio entre Rusia y China sigue creciendo".

"La estrecha relación estratégica entre Rusia y China desempeña un papel importante y estabilizador a nivel global. Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal", añadió Putin, sin mencionar a ningún tercer país.

Se espera que ambos mandatarios firmen una declaración conjunta tras las conversaciones.

"Viejos y queridos amigos"

Xi recibió a Putin como un "viejo amigo" durante la visita anterior del mandatario ruso, en septiembre de 2025, una expresión que nunca ha utilizado con Trump. Sin embargo, no se espera el mismo despliegue protocolario que el observado durante la reciente visita del presidente estadounidense.

Fotografía de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, tomada en Tianjin, China, el 31 de agosto de 2025.

“La relación Xi-Putin no necesita ese tipo de demostración performativa”, afirmó Patricia Kim, de la Brookings Institution en Washington.

Ambas partes consideran que sus vínculos son “estructuralmente más fuertes y estables” que los de China con Estados Unidos, añadió.

“Xi casi con certeza informará a Putin sobre su cumbre con Trump”, señaló Kim, en referencia a la reunión de la semana pasada.

La falta de resultados claros en la reunión entre Xi y Trump, sin embargo, “probablemente tranquiliza a Moscú al mostrar que Xi no alcanzó ningún entendimiento con Trump que perjudique materialmente los intereses rusos”, afirma Kim.

Sin embargo, "la forma en que Xi Jinping lo reciba será observada muy de cerca", aseguró a France 24 en francés, Una Berzina-Cerenkova, directora del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Stradins de Riga.

Para esta experta, cada detalle contará, incluso el número de personas presentes en el aeropuerto para recibir a Putin, ya que no debería ser inferior al recibido por Trump.

En este contexto de equilibrios diplomáticos, la posición de China frente a la guerra en Ucrania, que ya supera los cuatro años, ha sido presentada por Beijing como neutral: ha pedido negociaciones para poner fin al conflicto, pero nunca ha condenado el envío de tropas rusas. Además, Beijing asegura que nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes del conflicto ruso-ucraniano.

El petróleo, un conector

China y Rusia tienen una estrecha relación energética, Moscú acordó en 2025 suministrar 2,5 millones de toneladas adicionales de petróleo al año a China a través de Kazajistán, según Reuters.

Por tal razón, Putin espera que Xi profundice su compromiso con Rusia después de que Trump afirmara a Fox News que Beijing había acordado comprar petróleo estadounidense para alimentar su "insaciable" demanda energética.

"Putin no quiere perder ese apoyo", afirmó Lyle Morris, de Asia Society, dado que Rusia depende de las ventas a China para sostener su esfuerzo de guerra.

"Probablemente Putin también esté interesado en conocer los próximos pasos de China en Medio Oriente", añadió Morris, después de que "Trump señalara claramente que espera que Beijing desempeñe un papel de liderazgo".

En cuanto a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, las prioridades de China y Rusia son distintas.

"China depende de la libre circulación por las principales rutas marítimas del mundo para sostener su actividad económica y preferiría que la tensión en el estrecho de Ormuz terminara cuanto antes", explicó James Char, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Mientras que Moscú "se ha beneficiado económicamente del conflicto en Irán debido a la relajación de las sanciones sobre los suministros energéticos rusos, por lo que podría tener una visión diferente".

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien se reunió en abril con Xi, afirmó que Rusia podría "compensar" la escasez energética de China mientras la guerra afecta los suministros globales.

"Es probable que la expansión de los vínculos energéticos ocupe un lugar destacado en la reunión, ya que Beijing busca más energía rusa", señaló Joseph Webster, del Atlantic Council.

“Desde la perspectiva de Moscú, enviar más petróleo hacia el este puede resultar más atractivo tras la persistente campaña de Ucrania contra la infraestructura energética rusa”, dijo Webster.

"En principio, hemos alcanzado un alto grado de consenso respecto a dar un paso serio —de hecho, muy importante— en nuestra cooperación en los sectores del petróleo y el gas", declaró Putin a periodistas el 9 de mayo.

"Si logramos finalizarlos y concluirlos durante la visita, estaré muy satisfecho", enfatizó.

Con AFP, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más