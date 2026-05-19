Primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español es imputado por la justicia en un caso de corrupción.

La Audiencia Nacional informó este martes que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.

El exjefe del Ejecutivo socialista (2004-2011) fue citado a declarar el próximo 2 de junio, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Su oficina en Madrid y otras tres sedes mercantiles están siendo registradas este martes.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado este martes por la Audiencia Nacional por su presunto papel en el desvío del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra.

La imputación fue decidida por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que el pasado marzo asumió la competencia de este caso.

La investigación se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, después de que llegaran dos peticiones de información de Suiza y Francia por blanqueo de capitales.

A finales de 2025 fueron detenidos el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, así como Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.

La consultora de Julio Martínez Martínez, llamada Análisis Relevante S.L., que operaba desde 2020, facturaba a Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente Zapatero por labores de "consultoría global".

El periódico El País ha señalado también que formaban parte de esta red Sergio Sánchez, excargo del CNI y directivo de Movistar+, mano derecha de Javier de Paz, alto cargo de Telefónica y también amigo personal de Zapatero.

El rastro del dinero

La aerolínea española Plus Ultra de bajo costo fue fundada en 2011 y está constituida con apenas unos 400 empleados. Ha operado principalmente vuelos entre España y Latinoamérica, especialmente a Venezuela, de donde provenían algunos de sus accionistas.

Durante la pandemia de Covid-19, las compañías del sector aéreo enfrentaron graves problemas. Por lo que, en marzo de 2021, el Gobierno del presidente de España Pedro Sánchez, del PSOE, mismo partido que Zapatero, aprobó el rescate económico de la aerolínea en mención: 53 millones de euros públicos a través del fondo SEPI (un fondo estatal creado para salvar empresas afectadas por el COVID). Aerolíneas más grandes como Iberia no recibieron dinero.

Luego se supo que los informes que justificaron esta decisión fueron pagados por la propia Plus Ultra, según se reveló en una comisión de investigación del Senado.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, cobró 460.000 euros de la aerolínea Plus Ultra en 5 años por hacer gestiones en Venezuela (conseguir combustible, permisos, etc.). A su vez, esa misma empresa pagó una cantidad similar, unos 400.000 euros, al expresidente Zapatero por trabajos de consultoría "informes geopolíticos", y otros 200.000 euros a la empresa de marketing de sus hijas por maquetar esos informes.

Esto genera la sospecha que el dinero público del rescate habría viajado de Plus Ultra a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero, siendo el expresidente quien, según la investigación, pudo haber usado su influencia para que ese rescate se aprobara.

Zapatero reconoció haber facturado más de 400.000 euros a la empresa de su amigo Martínez Martínez, Análisis Relevante, por 15 informes de consultoría y fue él quien introdujo un acuerdo para que la empresa de sus hijas cobrara otros 200.000 euros por maquetar esos informes.

Sin embargo, niega haber trabajado para Plus Ultra, según explicó en el Senado. También negó haber influido en el rescate ni haber cobrado por gestiones con Venezuela.

Explicó que realizó "informes orales y escritos" para Análisis Relevante, aunque evitó detallar su contenido. Además, ha denunciado una campaña en su contra.

El hecho que complica su versión es la existencia de un contrato firmado entre Plus Ultra y Martínez Martínez que establecía que este cobraría una comisión del 1% de los 53 millones de euros si lograba que el Gobierno aprobara el rescate de la aerolínea, es decir, unos 530.000 euros en caso de éxito.

Tanto Martínez Martínez como Plus Ultra niegan que el contrato se ejecutara y lo califican de borrador sin efecto. Zapatero, por su parte, dice que desconoce la existencia de ese contrato.

La justicia tendrá que determinar si eso es creíble dado el flujo de dinero documentado.

Con EFE, Reuters y medios locales

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