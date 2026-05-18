Uno de los mayores ataques ucranianos sobre la región de Moscú desde el inicio de la guerra: el ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos derribaron un total de 586 drones ucranianos entre la noche del sábado y la mañana del domingo. De ellos, 556 fueron interceptados entre las 22:00 del sábado y las 07:00 horas del domingo, mientras que los 30 restantes cayeron entre las 07:00 y las 09:00 (hora local).

Según Rusia, los ataques afectaron 14 regiones rusas, así como a Crimea anexada y los mares Negro y de Azov. Moscú fue la región más golpeada.

Según el ministerio de Defensa de Ucrania, este ataque contra Moscú y sus alrededores es el más “importante desde el inicio de la invasión” rusa de Ucrania.

arias personas permanecen frente a un edificio de apartamentos dañado durante un ataque ucraniano con drones en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Krasnogorsk, en la región de Moscú, Rusia, el 17 de mayo de 2026.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que una mujer y dos hombres murieron en los alrededores de la capital debido a los ataques y que al menos cuatro personas resultaron heridas en esta región. Varias viviendas e infraestructuras también sufrieron daños.

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En la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, al menos un hombre murió en el distrito de Chebekino, en un ataque que alcanzó un camión, según las autoridades regionales.

Por otra parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó haber atacado una refinería de petróleo y dos estaciones de bombeo de petróleo en la región de Moscú. Aunque las autoridades afirmaron que la infraestructura no sufrió daños, al menos 12 personas resultaron heridas cerca de esta refinería, según informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

“Los ataques contra instalaciones de la industria de defensa, infraestructura militar y centros logísticos petroleros reducen la capacidad del enemigo para continuar su guerra contra Ucrania. Estos ataques demuestran que ni siquiera la región de Moscú, fuertemente protegida, está a salvo”, declaró el Servicio de Seguridad de Ucrania en Telegram.

Zelenski dice que los ataques son "justificados"

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó los ataques ucranianos: “Al son de las canciones de Eurovisión, el régimen de Kiev, financiado por la Unión Europea, lleva a cabo ataques terroristas masivos”, informó la agencia de noticias TASS, citando a la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zakharova.

Sin embargo, en un mensaje en la red social X, Volodímir Zelenski calificó la operación de respuesta “completamente justificada” a la continuación de la guerra y a los bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas.

Zelenski afirmó que Ucrania logró superar una de las zonas con mayor concentración de defensa aérea rusa y destacó el trabajo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y de las Fuerzas de Defensa. “Le estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra”, escribió.

Los ataques masivos nocturnos de Ucrania ocurrieron tres días después de mortíferos ataques rusos en la noche del miércoles al jueves, que dejaron a más de 20 muertos y unas cincuenta personas heridas. Kiev había advertido que respondería a estos ataques.

Este domingo, la Fuerza Aérea ucraniana también afirmó haber interceptado 279 drones rusos de un total de 287 lanzados por Rusia durante la noche.

Una adolescente se arrodilla ante un homenaje improvisado por las víctimas de un ataque ruso contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026.

Actualmente, después de varias rondas de conversaciones mediadas por Estados Unidos, las negociaciones entre Rusia y Ucrania están en un punto muerto debido a desacuerdos sobre los territorios ocupados, especialmente Donbass y la planta nuclear de Zaporizhia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de "arrastrar" el proceso y reiteró su llamado a poner fin a la guerra, mientras Rusia mantiene exigencias consideradas inaceptables por Kiev, como la cesión de territorios y garantías de neutralidad para Ucrania.

Con Reuters y AFP

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