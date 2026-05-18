Perú conoce los resultados oficiales de las elecciones. Después de cinco semanas de incertidumbre y espera, el presidente del JNE Roberto Burneo, afirmó este domingo 17 de mayo que los resultados de las elecciones "ya están definidos”.

La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se disputarán la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Según Burneo, el resultado fue determinado "por la máxima autoridad electoral del país, que tiene la última decisión en esta materia".

Precisó que todas las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "en esta etapa ya están tomadas, son inapelables" y que "no va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación" adicional.

Según el conteo, Keiko Fujimori obtuvo el 17, 19 % de los votos con 2.877.678 sufragios y Roberto Sánchez el 12, 03% con 2.015.114 votos. Rafael López Aliaga llegó en tercer lugar con el 11, 91 % con 1.993.905 votos.

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Los resultados oficiales tomaron más de un mes en conocerse debido a un proceso electoral muy complejo, resultados muy reñidos entre los candidatos y la presencia de un gran número de actas con irregularidades y que debían ser examinadas por los jurados electorales.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó, el 14 de abril, que "estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República del Perú".

Renovación Popular pide anulación de los resultados

El partido de derechista Renovación Popular informó este domingo que presentará una solicitud para que se anulen los resultados.

La excandidata a vicepresidenta por Renovación Popular, Norma Yarrow, aseguró a periodistas que el representante legal de su partido presentó el recurso argumentando que el JNE oficializó los resultados sin haber resuelto más de 20 recursos que presentó el partido.

"Esta proclamación para nosotros es inválida (…) La primera vuelta de elección presidencial no se encuentra expedita para la proclamación de resultados. Por tal razón, solicito la nulidad del acta de proclamación de la elección", señaló el documento, según informó Yarrow.

El candidato de extrema derecha López Aliaga habla en una manifestación junto a un grupo de simpatizantes el 14 de mayo en Lima, Perú.

Además del recurso ante el JNE, también afirmó que reclamará ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional y que el partido "no va a parar" con estos procesos. También pidió la “destitución" del presidente del JNE, Roberto Burneo.

"Defenderemos hasta la última instancia que estas elecciones fueron viciadas en varios términos", concluyó.

Yarrow asegura que hubo irregularidades en el proceso electoral con "una organización criminal" detrás.

Por su parte, Burneo explicó que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional “no son para definir en materia electoral" y que las decisiones del JNE "en esta etapa ya están tomadas, son inapelables" y que "no va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación" que se haga.

Burneo añadió que los miembros del JNE no se sienten "presionados bajo ninguna circunstancia y por nadie".

Irregularidades en el proceso electoral

En el día de votación celebrado el 12 de abril, hubo grandes retrasos en la apertura de colegios electorales en Lima y la votación tuvo que extenderse hasta el día siguiente. López Aliaga denunció fraude sin presentar pruebas y pidió comicios complementarios así como una auditoría internacional sobre el proceso.

Si bien se constataron irregularidades el día de las elecciones, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea, que estuvieron en misión de observación electoral, señalaron que no había indicios de fraude. Consideran que los resultados son creíbles y transparentes.

ARCHIVO – Miembros del Jurado Electoral Especial realizan el recuento de votos de las elecciones generales en Lima, Perú, el 22 de abril de 2026.

Tras la proclamación oficial de los resultados, la delegación de observadores de la OEA pidió "un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática". Llamó a dejar de lado "confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social".

"La MOE/OEA en Perú hace un llamado especial a las candidaturas contendientes para que las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno", explicó.

La segunda vuelta se celebrará el 7 de junio, con la presencia en todo el país de la misión de observación electoral de la OEA, así como en algunas ciudades del extranjero. Se determinará quién gobernará a Perú durante los próximos cinco años, en medio de una prolongada inestabilidad política en la que nueve mandatarios se sucedieron en los últimos 10 años.

Con EFE

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