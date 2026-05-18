Según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su país está a punto de alcanzar uno de sus objetivos: eliminar a todos los responsables de la organización de los ataques del 7 de octubre, de acuerdo con un comunicado de su oficina publicado el domingo 17 de mayo.

Sus declaraciones se produjeron tras el anuncio realizado el día anterior por el Ejército israelí de la muerte de Ezzedine Al-Haddad, comandante del brazo armado de Hamás, durante un ataque aéreo contra la Franja de Gaza el viernes.

Al día siguiente del ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, Benjamin Netanyahu prometió perseguir y eliminar a los cerebros de este ataque que, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales, causó más de 1.200 muertos en Israel, en su mayoría civiles.

“Prometí que todos y cada uno de los artífices de la masacre y la toma de rehenes serían eliminados hasta el último, y estamos muy cerca de completar esta misión”, declaró Benjamin Netanyahu durante el Consejo de Ministros semanal, calificando a Al-Haddad de “terrorista despreciable”.

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Desde la incursión en Israel de los combatientes de Hamás y sus aliados el 7 de octubre, el Ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña dirigida contra los líderes políticos y militares del movimiento islamista en Gaza y en toda la región.

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Durante la guerra desencadenada por los ataques de la milicia islamista, Israel se ha atribuido el asesinato de varios líderes del movimiento, entre ellos Yahya Sinwar, considerado por muchos como el principal cerebro de los hechos del 7 de octubre.

Israel también ha matado a Mohammed Deif, líder histórico del brazo armado de Hamás y otro de los principales artífices del ataque.

Netanyahu reafirmó el domingo que las fuerzas israelíes controlaban actualmente el 60% del territorio de Gaza.

Esta declaración sugiere que el Ejército ha seguido ampliando su presencia operativa en el territorio, tras recientes artículos de prensa que afirmaban que las tropas israelíes habían avanzado hacia una nueva línea denominada “naranja”.

Según los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta una “línea amarilla” en Gaza, lo que les dejaba el control de más del 50% del territorio palestino.

Unos palestinos inspeccionan el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio residencial el viernes 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Gaza.

“Tenemos a Hamás a nuestra merced. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, declaró además el premier israelí.

Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza –que, según la versión israelí, buscan acabar con militantes de Hamás– han matado a más de 72.000 personas en el devastado enclave palestino, según fuentes sanitarias gazatíes, consideradas confiables por Naciones Unidas.

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Se intensifican las muertes en Gaza por ataques israelíes

Mientras el premier israelí daba esta serie de declaraciones, los ataques de su país mataron al menos a ocho personas en el enclave palestino, según funcionarios de salud de Gaza.

Dichas fuentes indicaron que un bombardeo israelí mató a dos palestinos en Khan Younis, mientras que otra ofensiva causó la muerte de tres personas en un comedor comunitario cerca del Hospital Al-Aqsa en Deir al- Balah, en la zona central de Gaza.

Además, otros tres palestinos también murieron: uno en un tiroteo al sur de la franja, y otros dos en un ataque aéreo israelí en la región central del enclave.

Un grupo de personas lleva los cuerpos de los palestinos que, según los servicios médicos, murieron en un ataque israelí en la ciudad de Gaza, el 17 de mayo de 2026.

De acuerdo a Reuters, mientras que Israel cesó sus bombardeos conjuntos con Estados Unidos contra Irán, el país ha intensificado sus ataques contra Gaza. La agencia de noticias explica que, según cifras que no distinguen entre combatientes y civiles, unos 870 palestinos han muerto por el fuego israelí tras el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado octubre.

Por otro lado, cuatro soldados israelíes murieron a manos de militantes islamistas durante el mismo período.

Con Reuters, AFP y EFE

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