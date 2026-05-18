El domingo 17 de mayo, un ataque con drones cerca de la central nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos, provocó un incendio.

El ataque no causó heridos ni un aumento de la radiactividad, pero las autoridades lo denunciaron como una "escalada peligrosa". El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que esto "constituye un acto de agresión inaceptable y una amenaza directa a la seguridad del país"; y añadió que "ninguna amenaza a la seguridad y la soberanía será tolerada, independientemente de las circunstancias".

Sin acusar explícitamente a Irán, que ha atacado a países de la región varias veces desde el inicio del más reciente conflicto, un asesor del presidente emiratí denunció el ataque como "terrorista", sugiriendo la participación de Teherán.

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El ataque, "ya sea perpetrado por el autor principal o por uno de sus agentes, representa una peligrosa escalada", declaró Anwar Gargash a X.

Abu Dabi ha acusado repetidamente a Irán de llevar a cabo ataques desde el alto el fuego del 8 de abril, que puso fin a las hostilidades entre la República Islámica e Israel y Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, habló por teléfono con varios de sus homólogos de la región, incluidos los de Qatar y Arabia Saudita. Denunció un "ataque terrorista" y reafirmó el derecho de su país a "responder a este ataque".

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El OIEA expresa su "profunda preocupación"

El dron que impactó en las afueras de una central nuclear cruzó la frontera occidental del país, según informaron las autoridades emiratíes, que añadieron que están investigando para "determinar el origen de los ataques".

En un comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que los sistemas de defensa aérea detectaron "tres drones que habían entrado por la frontera occidental", dos de los cuales fueron interceptados con éxito, mientras que el otro "impactó contra un generador eléctrico" cerca de la central eléctrica de Barakah (oeste).

El Organismo Internacional de Energía Atómica expresó su "profunda preocupación".

Vista de un barco en el Golfo desde la costa de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, el 9 de mayo de 2026

A pesar de estas tensiones, la diplomacia no se ha extinguido por completo y el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, cuyo país intenta desempeñar un papel de mediador, se reunió en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

No obstante, en un mensaje publicado en redes sociales tras la reunión, no ofreció palabras conciliadoras. "Algunos Estados de la región creían que la presencia de Estados Unidos les brindaría seguridad, pero los acontecimientos recientes demuestran que esta presencia no solo es incapaz de proporcionarla, sino que también es fuente de inseguridad", denunció Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Nuevas amenazas de Donald Trump

Por su parte, Donald Trump lanzó el domingo nuevas amenazas de aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio del conflicto.

"No quedará nada si no llega rápidamente a un acuerdo con Estados Unidos", advirtió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, ya que ambos países no han hablado directamente desde las conversaciones celebradas en Pakistán a mediados de abril.

"Para Irán, el tiempo se acaba", advirtió Donald Trump. Los iraníes "harían bien en actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos".

Incluso antes del mensaje de Donald Trump, Teherán ya había emitido una advertencia a Washington el domingo.

"El presidente estadounidense debe saber que si Irán vuelve a ser atacado, los recursos y las fuerzas armadas de su país se enfrentarán a escenarios sin precedentes, ofensivos, sorprendentes y turbulentos", advirtió el portavoz de las Fuerzas Armadas, Abolfazl Shekarchi. El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Haji-Babai, declaró que si se atacan las instalaciones petroleras iraníes, Irán arremeterá contra los yacimientos petrolíferos de la región.

Los medios iraníes informaron el domingo que Estados Unidos no había hecho "ninguna concesión concreta" en respuesta a las propuestas iraníes. Según la agencia de noticias iraní Mehr, "Washington también exigió restricciones muy estrictas y a largo plazo al sector nuclear de Irán". La cuestión nuclear sigue siendo el principal punto de fricción entre ambos países.

En el frente libanés, a pesar de la prórroga el viernes de una tregua teórica por otro mes y medio, nuevos ataques israelíes causaron la muerte de cinco personas, entre ellas dos niños, en el sur del país.

Un oficial militar israelí declaró que Hezbolá, grupo proiraní, disparó unos 200 proyectiles contra Israel y tropas israelíes en el Líbano durante el fin de semana.

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Con AFP

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