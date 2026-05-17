El Líbano e Israel van a prorrogar 45 días más el alto el fuego que debía expirar el domingo, según anunció el viernes 15 de mayo el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante la segunda jornada de conversaciones entre ambos países de Oriente Próximo en Washington.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril, el ejército israelí ha seguido atacando objetivos del grupo proiraní Hezbolá en Líbano, causando al menos 400 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Al atacar a Israel, el movimiento chií ha arrastrado a Líbano a la guerra regional tras el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

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"El cese de hostilidades del 16 de abril (fecha en la que se había concluido el acuerdo, nota del editor) se prorrogará 45 días para permitir nuevos avances", declaró el portavoz de la diplomacia estadounidense, Tommy Pigott.

Las conversaciones iniciadas en la capital de Estados Unidos han sido "productivas y positivas", anunció el jueves un alto funcionario estadounidense.

Desde el inicio de la guerra, al menos 2.951 personas han perdido la vida en los ataques israelíes en el Líbano, según las autoridades libanesas.

En sus negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que cualquier alto el fuego se extienda también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a Hezbolá.

Adaptado de su versión original en francés

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