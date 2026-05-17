El Festival de Cine de Cannes guarda un lugar especial en la trayectoria de John Travolta. En 1994, fue el escenario del relanzamiento definitivo de su carrera por su icónica interpretación del sicario Vincent Vega en 'Pulp Fiction', película de Quentin Tarantino que se alzó con la Palma de Oro de ese año.

Este viernes 15 de mayo, en la Riviera Francesa, Travolta ya enfrentaba otra jornada emblemática por la proyección de su primera película como director, 'Propeller One-way Night Coach' (’Ven a volar conmigo' es su título en español), que se basa en un libro sobre su primera experiencia en un avión.

Sin embargo, el actor de 72 años no sabía que su presentación en Cannes le reservaba una sorpresa mayor: la entrega de una Palma de Oro honorífica a su trayectoria profesional.

Thierry Frémaux, director artístico del festival, fue el encargado de subir a darle el galardón a un Travolta visiblemente emocionado, que se llevó la mano al pecho y lanzó besos al aire para agradecer la distinción.

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"No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabia que sería esto", le dijo la estrella de Hollywood a Frémaux.

Travolta, que nunca ha ganado un Óscar, aseguró que la Palma de Oro honorífica significa para él "más que un Óscar" y recordó: "Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro".

A menudo, el Festival de Cannes suele homenajear por sorpresa a sus invitados con Palmas de Oro honoríficas, como ocurrió con Tom Cruise en 2022.

Además, el reconocimiento a Travolta va en línea con una edición del festival que está rindiendo homenaje a leyendas de Hollywood, más allá de la ausencia de los grandes estudios en el evento. El célebre director Peter Jackson recibió una en la ceremonia de apertura y Barbra Streisand será reconocida con la clausura.

Además, los organizadores han planificado una proyección de gala para Vin Diesel y las figuras de la saga 'Rápido y Furioso' para celebrar su 25º aniversario.

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Travolta y un debut especial como director

Vestido de traje negro y boina blanca, Travolta había llegado a la proyección de su primera película como director con la música de 'Stayin' Alive', de los Bee Gees. De buen humor, dedicó un largo rato a saludar a sus fanáticos, firmar autógrafos y tomarse selfies.

Luego, desfiló por la alfombra roja al ritmo de 'You’re the one that I want' o 'Greased Lightnin', de la banda sonora de 'Grease', uno de los éxitos que protagonizó.

El buen humor era un reflejo de lo que Travolta describió como algo inesperado: que su ópera prima 'Propeller One-way Night Coach', una cinta que describió como "la esencia de mi vida", fuera seleccionada para ser proyectada en Cannes, en una de las secciones fuera de competición.

"No esperaba que mi película fuera aceptada", confesó. También comentó que, cuando Frémaux le contó en noviembre que la suya "sería la primera película aceptada tan pronto, lloré como un niño".

El director John Travolta y su hija Elle Bleu Travolta, protagonista de 'Propeller One-Way Night Coach', posan en la alfombra roja antes de la proyección de su película en el 79º Festival de Cine de Cannes, en Francia, el 15 de mayo de 2026.

El filme –que se estrenará al público el 29 de mayo en la plataforma de streaming Apple TV– explora el creciente amor de un niño por la aviación y un fatídico vuelo a través del país hasta Los Ángeles durante la época dorada de la aviación, y está basada en un libro del mismo nombre que Travolta escribió en 1997.

Su historia está inspirada en los recuerdos de infancia de Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, en un viaje de tinte nostálgico.

El carácter personal de esta obra autobiográfica se refleja en que Travolta la produjo, financió, dirigió, narró y escribió, además de que una de las protagonistas es su hija Ella Bleu, en el papel de azafata.

Olga Hoffmann da vida a otra de las tripulantes de a bordo de los vuelos que la madre y el hijo –interpretados por Kelly Eviston-Quinnett y Clark Shotwell, respectivamente– tienen que tomar en un trayecto lleno de escalas.

Aficionado a la aviación desde niño, el Festival recordó, al presentar a Travolta, que "empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones".

Eso le ha permitido acumular 9.000 horas de vuelo, pilotar aviones en dos películas (’Look who’s talking, de 1989, y 'Broken Arrow', de 1996) y hasta manejar la aeronave que los llevó a él y a su hija al festival, según indicó el propio actor y director en una publicación de Instagram.

Una prolífica carrera como actor y la posibilidad de seguir dirigiendo

Además de la aviación, Travolta también mostró su pasión por la actuación desde muy joven. Nacido en Nueva Jersey, de madre irlandesa y padre ítalo-estadounidense, abandonó la escuela a los 16 años para probar suerte en las artes.

Con apenas 24 años, fue nominado al Óscar en 1978 por su interpretación del campeón de baile disco Tony Manero en la película de bajo presupuesto 'Saturday Night Fever' y saltó a la fama ese mismo año por su papel en la versión cinematográfica de 'Grease'.

John Travolta posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de su ópera prima 'Propeller One-Way Night Coach' en el 79º Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 15 de mayo de 2026.

Tras su maratónico ascenso, sufrió un período de declive hasta que su carrera se revitalizó en Cannes con el clásico de culto de Tarantino, 'Pulp Fiction', en 1994. Para muchos, fue su mejor actuación –por la que recibió su segunda y hasta ahora última nominación al Óscar, sin recibir la estatuilla– y quedó grabada en la historia del cine.

Su estatus de estrella de Hollywood se consolidó luego con éxitos como 'Get Shorty', 'Face/Off' y 'Hairspray'.

"He tenido una vida maravillosa, porque he podido disfrutar de las bellas artes del teatro, del cine, del canto, del baile y de la actuación, y también del arte del cielo", remarcó Travolta.

Consultado sobre si volvería a dirigir, aseguró: "Creo firmemente que puedo desenvolverme en cualquier ámbito y en cualquier cosa que elija hacer", aunque aclaró: "Siento que debo sentir pasión por el material para volver a hacer lo que he hecho aquí".

Con Reuters, EFE, AP y AFP

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