El presidente Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses y nigerianas mataron a un líder del grupo Estado Islámico en Nigeria en una misión realizada el viernes.

Trump anunció la operación conjunta en el país más poblado de África mediante una publicación nocturna en redes sociales que ofreció pocos detalles.

Dijo que Abu Bilal al-Minuki era el segundo al mando del grupo Estado Islámico (EI) a nivel mundial y que “pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que hacía”.

Al-Minuki era considerado una figura clave en la organización y financiación del EI, y había estado planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a compartir información sensible.

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El presidente nigeriano Bola Tinubu confirmó la operación y dijo que Al-Minuki murió junto con “varios de sus lugartenientes, durante un ataque contra su complejo en la cuenca del lago Chad”.

“Nuestras decididas Fuerzas Armadas nigerianas, trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, dijo Tinubu en un comunicado después de que Trump anunciara inicialmente la muerte.

Las fuerzas de defensa nigerianas señalaron que Abu-Bilal al-Minuki era un “alto líder de ISIS y uno de los terroristas más activos del mundo”.

Vínculos militantes en el Sahel

Nacido en la provincia nigeriana de Borno en 1982, al-Minuki asumió el liderazgo de la rama del EI en África occidental después de que el anterior líder del grupo en la región, Mamman Nur, muriera en 2018, según el Counter Extremism Project, que monitorea grupos militantes.

Al-Minuki tenía su base en la zona del Sahel, indicó el grupo de monitoreo, que añadió que se cree que combatió en Libia cuando el grupo Estado Islámico estaba activo en ese país del norte de África hace más de una década. Fue sancionado por Estados Unidos en 2023.

En diciembre, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses lanzar ataques contra el grupo Estado Islámico en Nigeria, aunque entonces ofreció pocos detalles sobre el impacto de esas operaciones.

Nigeria combate a múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados al EI, mientras enfrenta una crisis de seguridad multifacética. Las filiales del EI en África se han convertido en algunos de los grupos militantes más activos del continente tras el colapso del califato del EI en Siria e Irak en 2017.

En febrero, Estados Unidos envió tropas al país de África occidental para ayudar a asesorar a su ejército y, en marzo, también desplegó drones allí después de que Trump alegara que los cristianos estaban siendo atacados en la crisis de seguridad de Nigeria.

La operación del viernes por la noche fue el último caso dentro de una serie de misiones encubiertas en el extranjero que Trump ha anunciado en 2026, comenzando con la sorprendente redada nocturna de enero para capturar y sacar del poder al entonces líder venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, seguida casi dos meses después por el lanzamiento de ataques que dieron inicio a la guerra con Irán.

Este artículo es una adaptación del texto original en inglés

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