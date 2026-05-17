Lo esencial:

Israel reanudó este sábado los ataques en el sur del Líbano pese a la extensión del cese al fuego aacordada entre Israel y Líbano.

pese a la extensión del cese al fuego aacordada entre Israel y Líbano. La televisión estatal de Irán aseguró que varios países europeos iniciaron negociaciones con la Guardia Revolucionaria para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

El Ejército israelí y Hamás confirmaron la muerte de Izz al-Din al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamás.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 16 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente, marcada por los ataques de Israel en el sur del Líbano pese a la prolongación del alto el fuego vigente entre ambos países:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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