Lo esencial:
- Israel reanudó este sábado los ataques en el sur del Líbano pese a la extensión del cese al fuego aacordada entre Israel y Líbano.
- La televisión estatal de Irán aseguró que varios países europeos iniciaron negociaciones con la Guardia Revolucionaria para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz.
- El Ejército israelí y Hamás confirmaron la muerte de Izz al-Din al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamás.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 16 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente, marcada por los ataques de Israel en el sur del Líbano pese a la prolongación del alto el fuego vigente entre ambos países:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
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