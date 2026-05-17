El favorito antes de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), demostró sus credenciales para el Giro de Italia al escaparse en solitario para conquistar la llegada en alto de Blockhaus y ganar la séptima etapa el viernes en su primer movimiento decisivo de la carrera para ascender al segundo puesto en la clasificación general.

El danés Vingegaard, en su debut en el Giro, lo dio todo a poco más de 5 km de la cima, mientras que el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) se mostró impresionante al ser el único corredor que se le acercó, llegando a 13 segundos del ganador y ahora tercero en la clasificación general.

"Hoy es un gran día para mí, es mi primera victoria de etapa en el Giro, así que es un día estupendo", dijo Vingegaard. "Felix es un ciclista muy fuerte, así que sabíamos que estaría ahí arriba. Es un gran rival y por eso tenemos que preocuparnos por él", agregó.

El australiano Jai Hindley, que triunfó en Blockhaus en 2022 antes de ganar el Giro de ese mismo año, terminó tercero en la etapa más larga de la carrera de este año, de 244 km desde Formia, que finaliza con una empinada subida de 13,6 km hasta la meta.

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El líder de la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), realizó una valiente carrera, llegando a meta menos de tres minutos después de Vingegaard para conservar el maillot rosa, con el danés a tres minutos y 17 segundos.

Vingegaard , que aspiraba a convertirse en el octavo ciclista en ganar las tres Grandes Vueltas, comenzó el día en la 15ª posición de la clasificación general, a más de seis minutos de Eulalio, y la primera llegada en alto siempre iba a ser un objetivo para el danés.

Una escapada temprana de cinco corredores, incluido el especialista en sprints Jonathan Milan, logró crear una brecha significativa con respecto al pelotón, y el italiano fue alcanzado a falta de 80 km, cumpliendo así su cometido al haber conseguido la máxima puntuación en el sprint intermedio.

A falta de 60 km, la diferencia con el grupo de cabeza era de seis minutos, pero el pelotón, reducido, aumentó el ritmo y estaba a menos de tres minutos cuando los líderes llegaron al inicio de la subida final.

Dos ciclistas, Nickolas Zukowsky y Jardi Christiaan van der Lee, intentaron mantenerse alejados, pero la resistencia fue inútil, ya que el equipo Visma-Lease a Bike se abrió paso para apoyar a Vingegaard.

Giulio Pellizzari fue el único que pudo seguir el ritmo cuando Vingegaard se puso en cabeza, pero el italiano pronto se quedó rezagado y fue Gall quien se alzó con la victoria.

Gall está a 17 segundos de Vingegaard en la clasificación general y podría convertirse en el mayor peligro para el danés. La octava etapa del sábado consiste en un recorrido de 156 kilómetros desde Chieti hasta Fermo.

Con Reuters

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