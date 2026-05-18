La tensión entre Washington y La Habana no da señales de desescalar y, por el contrario, ahora enfrenta un nuevo capítulo: Cuba estaría adquiriendo cientos de drones militares, según el medio estadounidense ‘Axios’, que cita a fuentes de inteligencia.

Aunque la información no ha sido verificada de manera independiente, los Gobiernos cubano y estadounidense ya se pronunciaron al respecto. Una nueva narrativa que tiene lugar en medio de declaraciones cruzadas, visitas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) a la isla y las sentenciosas declaraciones del presidente Donald Trump sobre el futuro de Cuba.

France 24 pone en contexto los hechos de esta fricción.

¿Qué dice ‘Axios’?

El medio estadounidense publicó este 17 de mayo un reporte en el que indica que La Habana ha adquirido “más de 300 drones militares y recientemente comenzó a discutir planes para utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida”, de acuerdo con información de inteligencia clasificada compartida con sus colaboradores.

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El servicio informativo argumenta estos señalamientos citando a funcionarios estadounidenses que dialogaron con su equipo. “Cuando pensamos en que ese tipo de tecnologías están tan cerca, y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, pasando por iraníes y rusos , resulta preocupante", afirmó una de las fuentes conocidas por ‘Axios’.

Otros sostuvieron que “Cuba ha estado adquiriendo drones de ataque de "diversas capacidades" de Rusia e Irán desde 2023” y que durante el último mes “funcionarios cubanos han solicitado más drones y equipo militar” proveniente de Moscú.

Cuba dice que tiene derecho a la “legítima defensa”

Tras la publicación del portal estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que su país "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".

Sin negar o aceptar explícitamente las revelaciones de ‘Axios’, Rodríguez agregó que “sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar".

El funcionario también apuntó contra la prensa estadounidense, a propósito de la publicación de este domingo, y dijo que “medios de prensa específicos le hacen el juego" a la Casa Blanca “promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones” del mismo Gobierno estadounidense.

Una postura que siguió la del vicecanciller de la isla, Carlos Fernández, quien había declarado previamente que Cuba, "como todo país, tiene derecho a defenderse de la agresión externa” y que "quienes procuran desde EE.UU. la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades (…)”.

Los movimientos de Washington

Se sabe que la Administración de Donald Trump analiza la presunta amenaza que supondría la adquisición del Gobierno cubano de estos drones, de acuerdo con la información citada por ‘Axios’.

Con todo y eso, el mismo medio digital pone en relieve un probable escenario: la revelación “podría convertirse en un pretexto para una acción militar estadounidense”.

En este contexto, vale la pena recordar que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó la capital cubana para entrevistarse con altos funcionarios de la isla, en lo que fue un inusual encuentro de alto nivel entre ambas naciones.

El director de la CIA, John Ratcliffe, asiste a una reunión con funcionarios cubanos en un lugar identificado como La Habana, Cuba, en esta imagen difundida el 14 de mayo de 2026.

La versión de la CIA indica que el objetivo de Ratcliffe era sostener conversaciones directas con el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia cubanos. La agencia explicó también que durante la entrevista se abordó la cooperación en materia de seguridad regional y la crisis económica del país caribeño.

Mientras, Trump se mantiene firme en su presión discursiva: la semana pasada dijo que iba a lograr que el Gobierno cubano se pusiera del lado de Washington, la última de una serie de advertencias que reavivan el nerviosismo sobre los escenarios en los que puede terminar la tensión.

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En otro frente, según el ‘Miami Herald’, las autoridades estadounidenses acusarán el próximo miércoles al expresidente cubano Raúl Castro con relación al derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.

Cuba estrena una guía de protección ante “una agresión militar"

Del otro lado del estrecho de Florida, la Defensa Civil de Cuba (DC) difundió en los últimos días un instructivo con orientaciones de protección para la población ante una eventual intervención militar estadounidense.

Se trata de la "Guía Familiar para la protección de la población ante una agresión militar", cuyo texto introductorio recuerda que en la actualidad Washington “amenaza con agredir militarmente y destruir” a la sociedad cubana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desfila en el desfile del Primero de Mayo en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2026.

Las recomendaciones van desde tener listo un “bolso o mochila” con recursos esenciales, hasta un botiquín de primeros auxilios. A su vez, los cubanos, según el instructivo, deben tener listos elementos como radio, velas, fósforos, linterna, alimentos listos para el consumo por tres días, agua potable, artículos de higiene, medicamentos para enfermedades crónicas y juguetes para niños pequeños.

Tras Venezuela e Irán, ¿Cuba es la siguiente?

Esta preparación por parte de las autoridades cubanas alimenta el nerviosismo sobre una eventual acción militar estadounidense en la isla.

Además de que las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos más oscuros en los últimos años, lo que ocurre en la actualidad recuerda los instantes previos a las recientes intervenciones de Washington en Irán y Venezuela: ultimátum, sentencias y presuntos acercamientos de alto perfil.

Desde enero de este año, la Casa Blanca ha presionado a las autoridades cubanas para que reformen a profundidad su sistema político y económico, a lo que La Habana responde con declaraciones en las que subraya su soberanía.

La gente pasa junto a basura en llamas en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, mientras La Habana se enfrenta a los peores apagones rotativos en décadas, en medio de un bloqueo estadounidense que ha privado a la isla de combustible, en La Habana, Cuba, el 13 de mayo de 2026.

Sumado a esto, la asfixia energética que enfrenta la isla es una de las protagonistas más cruciales de la actual tensión: para aumentar la presión sobre Cuba, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis de energía que ya sufría la nación caribeña.

Con Reuters, EFE y medios locales

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