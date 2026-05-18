Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la liga el domingo por segundo año consecutivo. Se convirtió en el decimoctavo jugador en ganar al menos dos premios MVP y el decimocuarto en ganarlos consecutivamente.

“Su esencia nunca ha cambiado. Creo que ha pulido algunos detalles de su juego, de su liderazgo y de su perspectiva, como cualquier otro joven que está en la madurez”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault.

La victoria de Gilgeous-Alexander, quien es canadiense, marca la octava vez consecutiva que el MVP de la NBA nació fuera de la Unión Americana. La racha comenzó con Giannis Antetokounmpo de Milwaukee (nacido en Grecia, de ascendencia nigeriana) en 2019 y 2020, luego Nikola Jokic de Denver (Serbia) en 2021 y 2022, Joel Embiid de Filadelfia (nacido en Camerún pero nacionalizado estadounidense) en 2023 y Jokic nuevamente en 2024. Gilgeous-Alexander ha dominado la votación en las últimas dos campañas.

El último estadounidense en ganar el premio fue James Harden, entonces jugador de Houston, en 2018. Desde entonces, Harden ha jugado para cuatro franquicias diferentes y actualmente es ficha de Cleveland Cavaliers.

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Gilgeous-Alexander obtuvo 83 de los 100 votos posibles para el primer puesto. Jokic recibió 10 y el francés Victor Wembanyama cinco. Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, quedó cuarto en la votación y Cade Cunningham, de Detroit Pistons, quinto.

El base canadiense fue segundo en la liga con 31,1 puntos por partido, solo superado por Doncic y su promedio de 33,5 puntos. Además, extendió su racha récord de la NBA de partidos de temporada regular con al menos 20 puntos a 140 y sigue sumando; esta racha continuará la próxima temporada.

Además del premio al Jugador Más Valioso, Gilgeous-Alexander también fue elegido Jugador Decisivo del Año de la liga por un margen abrumador: obtuvo 96 de los 100 votos para el primer puesto en esa votación, lo que demuestra lo excelentes que suelen ser sus actuaciones en los últimos cinco minutos de los partidos ajustados.

Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama se enfrentarán el lunes por la noche, cuando los Thunder y los Spurs abran el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste en Oklahoma City. Se espera que el comisionado de la NBA, Adam Silver, esté presente en el partido del lunes para entregarle formalmente a Gilgeous-Alexander un trofeo por tercera vez en 12 meses: el premio al Jugador Más Valioso en mayo pasado, el premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en junio pasado, y ahora este.

Con AP y medios estadounidenses

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