El balance del brote de ébola en la República Democrática del Congo ascendió a un estimado de 131 muertos a partir de 513 casos sospechosos, informó el ministro de Salud Samuel Roger Kamba.

“Hemos registrado aproximadamente 131 muertes en total y tenemos alrededor de 513 casos sospechosos”, declaró Samuel Roger Kamba a la televisión nacional congoleña durante la noche.

No obstante, advirtió que la cifra es todavía una estimación y que se necesitan más investigaciones para confirmar si las 131 muertes sospechosas están realmente vinculadas al ébola.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) declararon el brote como una Emergencia de Salud Pública Continental en un comunicado emitido el lunes por la noche.

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La declaración de emergencia continental permite al Africa CDC, con sede en Etiopía, movilizar recursos adicionales, incluidos equipos de respuesta de emergencia y operaciones de vigilancia.

“Africa CDC expresa profunda preocupación por el alto riesgo de propagación regional debido a los intensos movimientos transfronterizos de población, la movilidad relacionada con actividades mineras, la inseguridad en las zonas afectadas, las débiles medidas de prevención y control de infecciones (…) y la proximidad de las zonas afectadas con Ruanda y Sudán del Sur”, indicó la entidad.

La OMS, preocupada por la "escala y velocidad" de la epidemia

La Organización Mundial de la Salud celebrará este martes una reunión de su comité de emergencia para debatir el brote en la República Democrática del Congo, informó un portavoz de la OMS.

"Se ha programado un Comité de Emergencia para más tarde hoy", dijo un portavoz de la OMS a AFP, dos días después de que el director del organismo declarara el brote como una emergencia internacional de salud pública.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el martes estar "profundamente preocupado" por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ya se ha extendido a Uganda.

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El domingo declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC), el segundo nivel más alto de alerta bajo el reglamento sanitario internacional.

"No tomé esta decisión a la ligera (…) Estoy profundamente preocupado por la escala y la velocidad de la epidemia", declaró ante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.

Añadió que convocaría más tarde ese martes al comité de emergencia de la agencia "para asesorarnos sobre recomendaciones temporales".

Las cifras anteriores del brote en el este del país contabilizaban 91 muertos entre 350 casos sospechosos.

No existe vacuna ni tratamiento para la cepa Bundibugyo del ébola, responsable del más reciente brote de esta enfermedad mortal, que ha causado más de 15.000 muertes en África en el último medio siglo.

Propagación del virus más allá de las fronteras

El epicentro del brote se encuentra en la provincia nororiental de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, una región minera de oro donde las personas cruzan regularmente las fronteras.

El virus ya se ha propagado a provincias vecinas, así como fuera de las fronteras de la RDC.

Kamba señaló que se han reportado casos sospechosos en la ciudad comercial de Butembo, en la vecina provincia de Kivu del Norte, a unos 200 kilómetros del epicentro de la epidemia, aunque no ofreció más detalles.

Otro caso fue detectado en Goma, una capital provincial clave actualmente bajo control de la milicia AFC/M23 respaldada por Ruanda.

“Desafortunadamente, la alerta tardó en circular dentro de la comunidad, porque la gente pensaba que era una enfermedad mística y, como resultado, los enfermos no fueron llevados al hospital”, explicó Kamba. MIRA TAMBIÉN Rusia, atacada con cerca de 600 drones; Zelenski celebra una respuesta completamente justificada Sinner bate a Ruud en Roma y completa la colección de Masters 1000

Debido a que hasta ahora pocas muestras han podido ser analizadas en laboratorio, las evaluaciones se basan principalmente en casos sospechosos.

Alemania tratará a pacientes estadounidenses con ébola

Alemania se prepara para admitir y tratar a un ciudadano estadounidense que contrajo ébola en la República Democrática del Congo, informó el ministerio de Salud alemán a AFP este martes.

“Las autoridades estadounidenses han solicitado asistencia al gobierno alemán para tratar a un ciudadano estadounidense que contrajo ébola en Congo”, indicó un portavoz del ministerio.

“Actualmente se están realizando preparativos para admitir y tratar al paciente en Alemania”, añadió, sin precisar dónde ni cuándo será tratado.

“En Alemania existe una red nacional de expertos para la gestión y atención de pacientes con enfermedades causadas por agentes altamente patógenos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron el lunes que el ciudadano estadounidense contrajo el virus tras una exposición relacionada “con su trabajo” en la RDC y dio positivo el domingo por la noche.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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