Lo esencial:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Irán: "Será mejor que se muevan, rápido, o no quedará nada de ellos”.

Las autoridades nucleares de Abu Dabi confirmaron el control de un incendio causado por un dron en un generador de la central de Barakah, mientras que el OIEA ratificó la normalidad en los niveles de radiación y condenó el ataque contra la planta.

mientras que el OIEA ratificó la normalidad en los niveles de radiación y condenó el ataque contra la planta. Médicos de la Franja de Gaza reportaron la muerte de cinco personas tras recientes bombardeos israelíes.

El Ejército de Israel efectuó nuevos bombardeos en el este y sur de Líbano; Hezbolá reiteró su rechazo a las negociaciones directas entre los gobiernos de Israel y Líbano.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes del 17 de mayo relacionadas con la guerra en el Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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