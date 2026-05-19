El ejército ruso inició este martes tres días de ejercicios con armas nucleares que involucran a miles de soldados en todo el país, mientras Kiev intensifica sus ataques con drones y el presidente Vladimir Putin se dirige a China.

A lo largo de más de cuatro años de ofensiva en Ucrania, Moscú ha exhibido su posesión de armas nucleares y ha amenazado repetidamente con utilizarlas.

Los ejercicios también se producen meses después de la ruptura del último pacto de control de armas nucleares entre Rusia y Washington, y en medio de nuevas declaraciones de Putin exaltando la capacidad de las fuerzas atómicas rusas.

“Del 19 al 21 de mayo de 2026, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa realizan un ejercicio sobre la preparación y el uso de fuerzas nucleares en caso de una amenaza de agresión”, indicó el ministerio de Defensa. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El fin del acuerdo New Start con Washington en febrero liberó formalmente a las dos mayores potencias nucleares del mundo de una serie de restricciones.

Los ejercicios involucrarán a más de 65.000 soldados y 7.800 tipos de equipos y armas, incluidos más de 200 lanzadores de misiles, informó el ministerio de Defensa. También participarán aviones, buques, submarinos y submarinos nucleares.

La cartera añadió que también se realizarán lanzamientos de prueba de misiles balísticos y de crucero.

“El ejercicio también abordará cuestiones relacionadas con el entrenamiento conjunto y el uso de armas nucleares desplegadas en el territorio de la República de Bielorrusia”, añadió el ministerio.

Rusia ha desplegado en Bielorrusia, aliado que comparte frontera con la OTAN, un misil con capacidad nuclear llamado Oreshnik.

Moscú anunció el inicio de los ejercicios pocas horas antes de la llegada de Putin a China para una visita de dos días.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más