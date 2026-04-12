Perú vuelve a las urnas el domingo 12 de abril para elegir a las autoridades nacionales durante el periodo 2026-2031, tras 10 años de crisis políticas con ocho presidentes distintos como protagonistas.

Los votantes recibirán cinco papeletas: para elegir presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

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En la hoja para elegir primer mandatario, los electores encontrarán más de 30 candidatos.

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Entre ellos, destacan Keiko Fujimori (Fuerza Popular) –heredera de una controvertida dinastía política–, el comediante Carlos Álvarez (País para Todos), veteranos de la política como Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) o Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), o el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), seguidor y ministro del expresidente Pedro Castillo.

Cualquiera de ellos necesita más del 50% de los votos para resultar electo este domingo. En caso de que nadie alcance esa cifra, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

El politólogo y analista Gonzalo Banda prevé para este domingo un escenario de "dispersión" y "pulverización del voto" dada la cantidad de aspirantes, lo que se traduce en una lucha por la segunda vuelta "muy disputada y abierta entre varias opciones políticas".

Más de 100.000 integrantes de la fuerza pública serán desplegados en las calles, entre ellos 61.000 policías y 45.000 militares, detalló la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado.

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, lo que quiere decir que unos 27,3 millones de personas están llamadas a acudir a más de 10.000 locales de votación. De ellos, 1,2 millones sufragarán desde el extranjero, principalmente Estados Unidos y Argentina.

La jornada electoral comenzará en el extranjero por la diferencia horaria, con las primeras mesas abiertas en Nueva Zelanda y Australia.

En Perú, las urnas abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 17:00, con la posibilidad de que quienes estén en la fila antes de que venza ese plazo puedan emitir el voto.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, estimó que los resultados se conocerán a partir de las 19:00 con reportes cada 15 minutos. Así, el conteo de votos alcanzará el 60% a la medianoche del 12 de abril, pronosticó el funcionario.

El escrutinio, que podrá seguirse en tiempo real a través de la página web del ente electoral, tomará varias horas e incluso días, dependiendo de lo que tarden en llegar las actas desde las regiones más apartadas, recordó la ONPE.

El auge de la criminalidad es la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones, con tasas de homicidio que se han duplicado y de extorsión que se han quintuplicado en la última década, según datos oficiales.

En este contexto, la campaña electoral ha servido a algunos candidatos para plantear medidas discutibles a la luz del derecho internacional, como salirse del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte, "jueces sin rostro" (encubiertos) o la restricción de alimentos para los presos.

Un Parlamento transformado

El Parlamento enfrentará una importante reestructuración tras las elecciones del 12 de abril, ya que volverá a ser bicameral, lo que llevará a los peruanos a elegir 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

El actual Legislativo aprobó la transformación, pese a lo votado en un referéndum en 2018, donde el 'No' a tener dos cámaras ganó con un 90,5% del respaldo.

El nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, aunque esa cámara sí podrá destituir al mandatario. Así, quien resulte electo deberá asumir sin esa atribución y frente a un Parlamento con más poder.

Además, en un país acostumbrado en su historia reciente a la destitución de presidentes por parte del Legislativo, ese proceso tendrá ahora dos etapas.

La denominada "vacancia presidencial" será primero propuesta por los diputados y, si es aprobada, será debatida por los senadores, que tendrán la última palabra. En ambas cámaras, será necesaria una mayoría de dos tercios para que la moción sea respaldada.

La cámara alta también tendrá la potestad para designar magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central y al contralor general, entre otras autoridades.

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En busca de la estabilidad

Perú prepara un remezón institucional en las urnas bajo un clima político fragmentado y altos niveles de desaprobación de los dirigentes, con un índice de rechazo al Parlamento superior al 80%, según mediciones recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos.

El país ha sido gobernado por ocho presidentes en la última década. Entre medias, se han registrado múltiples procesos de vacancia presidencial y dos disoluciones irregulares del Congreso, una dictada por Martín Vizcarra en 2019 y otra por Pedro Castillo en 2022.

Esta crisis política se fundamenta en el desequilibrio entre un Ejecutivo débil y un Congreso opositor fuerte, agravado por la fragilidad del sistema de partidos y escándalos de corrupción como el de Odebrecht, que adelantó la salida de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, origen del caos institucional.

La polarización y el uso extremo de mecanismos constitucionales han sumido al país en una ingobernabilidad constante.

En palabras del politólogo Gonzalo Banda: "La política peruana ha demostrado que la inestabilidad es la moneda común: los presidentes son extremadamente frágiles ante un parlamento cada vez más poderoso".

Con información de EFE, AP y medios locales.

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