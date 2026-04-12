Estados Unidos e Irán iniciaron este 11 de abril diálogos en Islamabad para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva a la guerra iniciada por Washington junto a su aliado Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, con la circulación por el estrecho de Ormuz como una persistente diferencia.

Pero mientras las maratónicas negociaciones se extendían hasta altas horas de la noche en la capital paquistaní, a cientos de kilómetros, en la importante vía marítima se libraba otra batalla: una andanada de declaraciones encontradas y la supuesta apertura de la vía marítima, clave para el comercio mundial.

El Departamento de Defensa estadounidense afirmó el 10 de abril que dos de sus destructores habían cruzado el paso marítimo, por donde transita una quinta parte del crudo que se comercia en el mundo.

El cierre del estrecho por parte de Teherán tras el inicio del conflicto puso a los mercados de cabeza y ha provocado una crisis energética global con el alza en los precios de combustible, escasez de gas natural licuado e inflación en bienes y servicios en decenas de países.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Comando Central, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, dijo que los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy, armados con misiles guiados, habían ingresado al Golfo Pérsico a través del estrecho para localizar y remover las minas navales que Irán ha colocado en sus aguas, según informó el diario 'New York Times'.

El bloqueo selectivo de la vía continúa siendo uno de los temas clave en los diálogos históricos entre Washington y Teherán, que son a su vez las conversaciones de más alto nivel en más de medio siglo entre las naciones.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán "no tiene cartas que jugar" salvo el estrecho de Ormuz:

Leer tambiénEl temor a las minas y los ataques en Líbano enturbian la reapertura del estrecho de Ormuz

"Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", escribió Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social. "¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", decía también el mensaje.

Irán aceptó reabrir la vía marítima al tráfico marítimo, como parte de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos, que fue anunciado el 7 de abril. Según el 'New York Times' —que citó a funcionarios del Pentágono— la reapertura al tráfico comercial se ha demorado “porque Teherán no puede localizar todas las minas que colocó y carece de la capacidad para retirarlas”.

"Estamos comenzando el proceso de despejar el Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo", publicó Trump este sábado en sus cuentas redes sociales.

Pero Teherán ha negado enfáticamente que naves del Pentágono hayan cruzado el estrecho. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que cualquier intento de buques militares de transitar por esa vía se encontraría con "una fuerte respuesta", y afirmó que solo se permitiría el paso a buques no militares bajo regulaciones específicas, según un comunicado difundido la agencia estatal Tasnim.

Leer tambiénGuardia Revolucionaria de Irán: el estrecho de Ormuz está cerrado para barcos militares

El 6 de abril, Irán exigió el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz como condición previa para reabrir la vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, el cobro de peajes en el estrecho violaría un principio fundamental y perdurable del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. una idea ancestral que quedó plasmada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994.

Con Reuteres, AP, EFE y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más