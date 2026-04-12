Un ciclista como Paul Seixas, ganador del Tour del País Vasco el sábado, "no se veía algo así en Francia desde hace 50 años", se ha entusiasmado el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

Paul Seixas, de 19 años, ganó el Tour del País Vasco el sábado 11 de abril en Bergara, convirtiéndose en el primer francés desde Christophe Moreau en 2007 en ganar una carrera por etapas en el World Tour, la primera división del ciclismo.

Ganador de tres etapas esta semana, el prodigio del equipo Decathlon CMA CGM se adjudicó la clasificación general con 2 minutos y 30 segundos de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz al término de la sexta y última etapa, que se disputó bajo una lluvia torrencial y fue ganada por el estadounidense Andrew August (Ineos).

El noruego Tobias Johannessen completó el podio aprovechando el bajón de Primoz Roglic para auparse al tercer puesto de la general.

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El ciclista más joven

Con esta sexta victoria tras solo 14 meses en el pelotón profesional, Seixas confirma un talento inmenso que le augura grandes triunfos, incluso en el Tour de Francia.

Al suceder en el palmarés de la Vuelta al País Vasco a Laurent Jalabert, último ganador francés en 1999, el ciclista de Lyon se convierte también en el corredor más joven en dominar una carrera por etapas del World Tour.

Borra de los registros a Tadej Pogačar, que ganó el Tour de California con 20 años en 2019.

Sus continuas actuaciones despiertan las mayores esperanzas en un país que lleva sin saborear la victoria en el Tour de Francia desde Bernard Hinault en 1985.

Seixas podría disputar su primer Tour de Francia este mismo verano, una decisión que se tomará tras sus dos próximas carreras, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, que tendrán lugar los días 22 y 26 de abril.

Adaptado de su versión original en francés

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