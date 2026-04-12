Tras un regreso “perfecto” y una travesía que los ha conducido desde la costa de California hasta Houston, los cuatro astronautas tripulantes de la histórica misión de Artemis II han sido recibidos con vítores y júbilo en el Centro Espacial Johnson y del Centro de Control de Misiones de la NASA, tras volar desde San Diego, donde amerizaron cerca de la costa la noche anterior.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han tenido tiempo de reencontrarse con sus cónyuges, hijos y miembros de sus familias extendidas.

También ha habido espacio para breves descansos, antes de una rueda de prensa en la que han podido contar e inspirar a los presentes sobre sus experiencias a bordo de la misión más ambiciosa, que ha batido récords al explorar mayores profundidades del espacio que anteriores expediciones lunares de décadas pasadas.

Los cuatro han hablado de su experiencia como una profundamente emotiva y de unión. En su sobrevuelo sin precedentes, los astronautas alcanzaron una distancia máxima de 252.756 millas (406.771 kilómetros) de la Tierra antes de dar media vuelta tras la Luna, superando el récord de distancia del programa Apolo 13.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero además han podido observar un eclipse solar total, que ha añadido un toque de asombro cósmico a la experiencia.

El comandante Reid Wiseman lo llamó el acontecimiento más especial de su vida, manifestando gratitud hacia sus compañeros y todo el equipo detrás de la misión:

“Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida", dijo Wiseman dirigiéndose a los otros tres tripulanes y recordando que "hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana".

"Estar a más de 200.000 millas (321.869 kilómetros) de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí afuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias", expresó Wiseman, quien reveló que el momento más emotivo fue cuando la tripulación nombró un cráter lunar en honor a su difunta esposa, Carroll.

Leer tambiénArtemis II: el cierre exitoso de una hazaña lunar de 10 días

Para Victor Glover, el primer hombre negro en dirigir una nave espacial alrededor de la Luna, la misión es demasiado vasta como para procesarla por completo de inmediato.

"No he asimilado lo que acabamos de hacer y me da miedo incluso empezar a intentarlo", expresó ante un auditorio repleto de trabajadores del centro espacial y otros invitados.

Antes del viaje lunar Glover había pasado casi cinco meses y medio en órbita, comenzando en 2020 como piloto del vuelo Crew-1 de la NASA, la primera misión operativa de la Estación Espacial Internacional que utilizó la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

La misión también reveló una nueva faceta de nuestro planeta, con una fotografía de la Tierra, que mostraba nuestro planeta azul ocultándose tras la Luna gris y llena de cráteres. La imagen recordaba a la famosa fotografía del amanecer terrestre de 1968, tomada por los primeros visitantes lunares del mundo, el Apolo 8.

Leer también"Una misión perfecta": cápsula de Artemis II regresó exitosamente a la Tierra

Christina Koch describió la Tierra como un "bote salvavidas que flota imperturbable en el universo", lo que despertó el deseo de ver a la humanidad actuando como una sola tripulación.

“Sinceramente, lo que me impactó no fue solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era como un bote salvavidas flotando imperturbable en el universo”, dijo Koch, antes de quedarse con la mirada perdida, y concluyó: "Planeta Tierra, ustedes son una tripulación".

El canadiense Hansen, que tuvo el último turno, apuntó a la "experiencia humana" como parte de la misión, al compromiso de la tripulación por vivir con "alegría" y a su "amor" por "contribuir" al trabajo, y después se reunió cerca a sus compañeros y dio un mensaje final al público.

Hansen destacó la importancia de que el equipo mantuviera una mentalidad positiva, de "tren de la alegría", para afrontar la intensa misión, incluso en los momentos más difíciles.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más