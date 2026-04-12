Lo esencial: 

  • La delegación de EE. UU. se retiró de Islamabad sin acuerdo. 
  • Pakistán instó a ambas potencias a respetar el cese de hostilidades vigentes.
  • Mohammad Baqer Qalibaf afirmó en X que Irán actuó de buena fe durante 21 horas de negociación, pero subrayó que la desconfianza frente a EE. UU. persiste. 

Bienvenidos al cubrimiento de la información más relevante del 12 de abril sobre la guerra en Medio Oriente, un día después de que se llevara a cabo un diálogo directo tripartito entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, que no logró ningún acuerdo.

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales. 

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