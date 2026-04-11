El amerizaje de la misión Artemis II previsto para las 20:07 de este viernes, hora del este de EE. UU. (00:07 GMT del sábado), se cumplió puntual y exitosamente.

A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen llegaron protegidos por un escudo térmico.

Después de los más de ocho minutos de riesgo del despegue, que Artemis II ejecutó de manera exitosa el pasado 1 de abril en Florida, la NASA encaró 14 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entró a la atmósfera terrestre.

La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estará a cargo de las Fuerzas Armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por primera vez en más de medio siglo, los cuatro astronautas sobrevolaron la Luna el pasado 6 de abril, lo que marcó el punto culminante de la misión Artemis II.