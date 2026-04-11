Lo esencial
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El amerizaje de la misión Artemis II previsto para las 20:07 de este viernes, hora del este de EE. UU. (00:07 GMT del sábado), se cumplió puntual y exitosamente.
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A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen llegaron protegidos por un escudo térmico.
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Después de los más de ocho minutos de riesgo del despegue, que Artemis II ejecutó de manera exitosa el pasado 1 de abril en Florida, la NASA encaró 14 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entró a la atmósfera terrestre.
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La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estará a cargo de las Fuerzas Armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.
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Por primera vez en más de medio siglo, los cuatro astronautas sobrevolaron la Luna el pasado 6 de abril, lo que marcó el punto culminante de la misión Artemis II.
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El equipo de Artemis II batió el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 de 1970, que se esperaba que superara por 4.105 millas (6.606 kilómetros) cuando alcanzara la distancia máxima prevista del viaje desde la Tierra.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación los hechos más importantes del histórico regreso a la Tierra de la misión Artemis II, este 10 de abril de 2026.
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