Más de la mitad de los 7,53 millones de votantes húngaros habían depositado su voto hasta las 11:00 GMT del domingo en un duelo entre el primer ministro nacionalista Viktor Orbán y el aspirante de centroderecha Peter Magyar.

Datos del comité electoral mostraron que la participación alcanzó el 54,14%, es decir, algo más de 4 millones de votantes a las 11:00 GMT, frente al 40,01% registrado a la misma hora en las elecciones de 2022.

Estas elecciones parlamentarias, seguidas muy de cerca, podrían poner fin a los 16 años de Orbán en el poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado al líder más longevo de la Unión Europea, quien mantiene estrechos vínculos con Rusia. La votación es observada con atención en el extranjero, especialmente en el resto de Europa.

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Los sondeos sugieren que el partido del conservador proeuropeo Magyar —quien ha prometido un “cambio de sistema”— se sitúa claramente por delante del de Orbán.

Ambos bandos han denunciado interferencias extranjeras durante la campaña en este país de Europa central de 9,5 millones de habitantes.

Orbán, de 62 años, busca un quinto mandato consecutivo y ha transformado el país en un modelo de democracia iliberal, siguiendo la línea de Trump al presentar la migración y los valores “woke” como una amenaza “civilizatoria”.

Por su parte, Magyar, de 45 años y exinsider del gobierno, irrumpió en la escena política hace apenas dos años, acumulando apoyos en un contexto de estancamiento económico, pese a un sistema electoral que favorece al partido Fidesz de Orbán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance visitó Budapest esta semana para respaldar a Orbán.

Vance criticó la supuesta injerencia de “burócratas de Bruselas”, mientras que Trump prometió llevar el “poder económico” de Estados Unidos a Hungría si el partido de Orbán, al que calificó como un líder “fuerte y poderoso”, resulta vencedor.

“Estas son unas elecciones decisivas. Si Fidesz gana ahora, significará claramente… un giro hacia el autoritarismo”, declaró Andrea Szabo, investigadora principal del Centro de Ciencias Sociales de la Universidad ELTE.

“Es el último momento en el que este proceso puede detenerse y el péndulo puede volver hacia una dirección democrática”, añadió.

‘Nueva era’

Orbán ha intensificado sus choques con Bruselas, que lo acusa de reprimir la disidencia y erosionar el Estado de derecho, y ha congelado miles de millones de euros en fondos.

“Muchos Estados miembros estarían bastante satisfechos de deshacerse de Orbán”, dijo un diplomático europeo bajo condición de anonimato. “La paciencia se ha agotado”.

Desde febrero, Magyar ha recorrido el país llamando a los húngaros a “recuperar nuestra patria” para reafirmar su lugar en la UE, prometiendo combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos.

Hungría es considerada uno de los países más corruptos de la UE, junto con Bulgaria, según Transparency International.

“Creo que es importante que haya realmente una nueva era, una Hungría nueva y habitable”, afirmó Daniel Pasztor, un pensionista de 60 años, en un mitin de Magyar en la ciudad de Miskolc.

Orbán, por su parte, ha advertido en sus actos que no se debe “poner todo en riesgo” y que hay que “proteger lo que hemos logrado”.

También ha centrado su campaña en Ucrania, presentando al país vecino —que enfrenta una invasión rusa— como “hostil” a Hungría.

Además, ha prometido continuar su ofensiva contra “falsas organizaciones civiles, periodistas comprados, jueces y políticos”.

“Fidesz decidió hacer una campaña puramente negativa… hablaron de guerra, guerra, guerra”, señaló la socióloga Szabo.

Interferencias

Los analistas prevén una participación récord cercana al 75%, superando el anterior máximo de poco más del 70%.

Solo cinco partidos figuran en la papeleta —la cifra más baja desde la democratización en 1990— después de que varios se retiraran para aumentar las posibilidades de Tisza.

Los primeros resultados preliminares se esperan poco después del cierre de los colegios, aunque si la contienda es reñida, el ganador podría no conocerse hasta el recuento completo el próximo sábado, según la Oficina Nacional Electoral.

Mientras la oposición teme que Orbán no reconozca los resultados, el líder nacionalista ha acusado a sus rivales de intentar “generar caos” y de “colaborar” con servicios de inteligencia extranjeros.

En la antesala de la votación, surgieron múltiples acusaciones cruzadas y filtraciones, incluidas grabaciones telefónicas que han generado alarma en la UE sobre la cercanía de Orbán y su ministro de Exteriores con Moscú.

Varios denunciantes de la policía, el ejército y otras instituciones estatales también han acusado públicamente al gobierno de Orbán de incompetencia y de manipular las instituciones con fines políticos.

Informes apuntan a una campaña encubierta de desinformación rusa para ayudar a Orbán a mantenerse en el poder, mientras que un documental acusa a su coalición de prácticas masivas de compra de votos en zonas rurales.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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