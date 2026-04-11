El amerizaje el viernes 10 de abril de la cápsula de la misión Artemis II sobre el océano Pacífico fue denominado —sin más adjetivos— un amerizaje perfecto. La misión, que abarcó 10 días en la órbita de la Luna, fue la más larga y la primera en más de medio siglo. Un hito en la historia de la exploración espacial del satélite, que además permitió observar áreas nunca antes vistas de la Luna, así como un eclipse solar.

Los cuatro miembros de la tripulación atravesaron la atmósfera terrestre a bordo de la cápsula Orion de la NASA, con forma de caramelo y bautizada como Integrity, que descendió suavemente en paracaídas sobre las tranquilas aguas de la costa del sur de California poco después de las 5 de la tarde (hora del Pacífico) del viernes 10 de abril.

Se trató de un retorno triunfal para la tripulación, integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes entraron en la atmósfera viajando a una velocidad Mach 33 —33 veces la velocidad del sonido— que no se veía desde las misiones Apolo de la NASA a la Luna en las décadas de 1960 y 1970.

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Artemis II no se posó en la Luna, pero la sobrevoló. Batió el récord de distancia del Apolo 13 y marcó el viaje más lejano jamás realizado por humanos desde la Tierra cuando la tripulación alcanzó los 406.771 kilómetros de distancia.

La misión recorrió un total de 1.117.515 km. Fue el primer vuelo de prueba tripulado de una serie de misiones Artemis que tienen como objetivo regresar a los astronautas a la superficie lunar a partir de 2028. El amerizaje fue transmitido en directo por la web de la NASA.

"Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje Jared Isaacman, administrador de la NASA, sobre esta misión del potente cohete SLS y de la nave Orión.

"Un amerizaje perfecto para el Integrity y sus cuatro astronautas"

Los equipos de rescate estaban preparados para asegurar la cápsula flotante y rescatar a la tripulación: los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, de 50 años, Victor Glover, de 49, y Christina Koch, de 47, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, de 50 años.

"Tenemos una vista estupenda de la Luna desde la ventana 2; parece un poco más pequeña que ayer", comunicó Wiseman, comandante de la misión, por radio al centro de control de la misión en Houston minutos antes de que la tripulación se sumergiera en la atmósfera terrestre.

Durante el sobrevuelo histórico del lunes 6 de abril, documentaron escenas de la cara oculta de la Luna nunca antes vistas por el ojo humano, junto con un eclipse solar total. El eclipse, en particular, "nos dejó a todos boquiabiertos", dijo Glover.

“Hemos retomado la misión de enviar astronautas a la Luna, traerlos de vuelta sanos y salvos y prepararnos para una serie de misiones más”, declaró el viernes el administrador de la NASA, Jared Isaacman, desde el barco de recuperación. “Esto es solo el principio”.

A pesar de su abundante aporte científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable como el de propulsión de la cápsula sufrieron fallos en las válvulas. En el que quizás fue el incidente más sonado, el inodoro no dejaba de fallar, pero los astronautas no le dieron mayor importancia.

“No podemos profundizar en la exploración a menos que hagamos algunas cosas que resulten incómodas”, dijo Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos algunos riesgos, y que todo eso valga la pena”.

Hansen añadió: “Se realizan muchas pruebas en tierra, pero la prueba final es cuando se lleva este hardware al espacio, y es todo un desafío”.

En el marco del renovado programa Artemis, la misión Artemis III, que se llevará a cabo el próximo año, permitirá a los astronautas practicar el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos lunares en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV intentará alunizar con una tripulación de dos personas cerca del polo sur de la Luna en 2028.

Con Reuters, AP y medios locales.

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