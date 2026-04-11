La tensión diplomática entre España e Israel se agrava tras las duras críticas que este viernes 10 de abril hizo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la incesante campaña militar del Ejército israelí en Líbano. Críticas que se han intensificado tras una nueva jornada de ataques aéreos y bombardeos sobre el territorio libanés luego del anuncio de una tregua de dos semanas alcanzada por Estados Unidos e Irán, en la que Pakistán ha actuado como mediador.

Sánchez —que ha mantenido una posición muy crítica con Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu— pidió a sus socios europeos suspender el acuerdo de cooperación vigente entre la Unión Europea e Israel para evitar que Líbano “se convierta en otra Gaza”. Además, acusó a Netanyahu de violar el derecho internacional y afirmó que el "desprecio por la vida y el derecho internacional" del primer ministro israelí es intolerable.

El presidente del Gobierno español también cuestionó a Donald Trump y afirmó el miércoles que España "no aplaudiría a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo (de agua)", en referencia al Gobierno estadounidense.

Recientemente, Sánchez también pidió avanzar hacia la creación de un ejército europeo para librarse de la dependencia de la OTAN y de Washington.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La crisis diplomática se ha agravado tras las amenazas de Netanyahu, que había advertido el día anterior que España pagaría un precio alto por lo que llamó una “guerra diplomática” de Sánchez contra el Gobierno israelí. En consecuencia, Israel decidió la exclusión de Madrid del organismo internacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Leer tambiénEspaña cierra su espacio aéreo a vuelos implicados en la guerra y reaviva la tensión con EE. UU.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", declaró Netanyahu, quien acusó a España de “difamar a los héroes israelíes”.

El martes pasado, soldados israelíes retuvieron “con violencia” a un soldado español integrante del contingente de cascos azules en Líbano que son parte de la Misión de Paz de la ONU en ese país (FINUL). La detención se produjo tras el bloqueo a un convoy logístico de la misión de paz y provocó la enérgica protesta de España a Naciones Unidas y a Israel.

Tras anunciarse el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán el martes 7 de abril, Israel ejecutó una nueva oleada masiva de ataques aéreos en todo el Líbano que el miércoles mató a más de 300 personas. Los ataques no han discriminado entre civiles y militantes de Hezbolá y el Ejército israelí ha bombardeado áreas residenciales, comerciales, puentes y otras infraestructuras en Líbano.

Netanyahu ha justificado los ataques afirmando que su país mantendrá la ofensiva contra las milicias chiitas de Hezbolá hasta desmantelar por completo al grupo y restaurar la seguridad de los pobladores del norte de Israel. Además, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también afirmó que su país establecería nuevas "zonas de amortiguamiento" sobre territorio libanés, que estarían al sur del río Litani.

Leer también“Un paso hacia el apartheid”: España condena ley israelí sobre pena de muerte para palestinos; la ONU urge a derogarla

Sánchez, que ha emergido en Europa como uno de los principales detractores de la guerra, ordenó también el cierre del espacio aéreo español a cualquier aeronave —israelí o estadounidense— vinculada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, un enfrentamiento que el líder socialista ha calificado de “temerario e ilegal”.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, acusó a Israel, durante una entrevista en la televisión pública TVE, de "intentar malograr" la negociación entre Washington y Teherán para frenar la guerra, incluso antes de que se reúnan en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano.

Mientras que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, exigió a Israel respetar el territorio del Líbano y "la vida e integridad" de los 10.000 cascos azules que hacen parte de la misión de paz. Robles también remarcó que "el Líbano tiene que estar necesariamente incluido" en un alto el fuego en Medio Oriente y aseguró que no se puede "aceptar de ninguna manera" bombardeos contra la población civil.

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más