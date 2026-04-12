El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, declaró el domingo 12 de abril que su equipo negociador abandonaba Pakistán tras no haber llegado a un acuerdo con Irán tras 21 horas de negociaciones.

Vance citó deficiencias en las conversaciones y afirmó que Irán había optado por no aceptar las condiciones estadounidenses, entre ellas la de no fabricar armas nucleares.

"La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más de lo que lo es para los Estados Unidos de América", declaró Vance. "Así que regresamos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas".

Vance afirmó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, media docena de veces durante las conversaciones.

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Vice President JD Vance gives an update in Pakistan: "The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

Los diálogos en Islamabad fueron la primera reunión directa entre Washington y Teherán en más de una década y las conversaciones de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

El resultado podría determinar el destino del frágil alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita alrededor del 20 % del suministro energético mundial y que Irán ha bloqueado desde que comenzó la guerra.

El conflicto ha disparado los precios mundiales del petróleo y ha causado la muerte de miles de personas.

En una publicación en X, el Gobierno iraní afirmó que las conversaciones habían concluido y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

"Las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias que aún persisten", añadía la publicación, aunque no precisaba cuándo se reanudarían.

Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, durante dos horas antes de un descanso, según una fuente del mediador Pakistán.

Irán marcando el terreno

La delegación iraní llegó el viernes vestida de negro en señal de luto por el difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otras personas fallecidas en la guerra. Llevaban zapatos y mochilas de algunos estudiantes fallecidos durante el bombardeo estadounidense de una escuela situada junto a un complejo militar, según informó el Gobierno iraní.

El Pentágono ha declarado que el ataque está siendo investigado, pero la agencia Reuters ha informado de que los investigadores militares creen que es probable que Estados Unidos sea responsable del mismo.

"Hubo cambios de humor por parte de ambas partes y la tensión subió y bajó durante la reunión", afirmó otra fuente pakistaní en referencia a la primera ronda de conversaciones.

Con motivo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, Islamabad, una ciudad de más de dos millones de habitantes, quedó bajo un estricto control de seguridad, con miles de efectivos paramilitares y soldados del ejército desplegados en las calles.

El papel mediador de Pakistán supone una transformación notable para una nación que hace un año era un paria diplomático.

Las piedras de tranca

Al inicio de las conversaciones, el ejército estadounidense afirmó que estaba "preparando las condiciones" para comenzar a desminar el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es un elemento central de las negociaciones para el alto el fuego. El Pentágono señaló que dos de sus buques de guerra habían atravesado el estrecho y que se estaban creando las condiciones para proceder al desminado, mientras que los medios estatales iraníes negaron que ningún buque estadounidense hubiera transitado por la vía marítima.

Antes de que comenzaran las conversaciones, una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Estados Unidos había acordado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros. Un funcionario estadounidense negó haber acordado liberar el dinero.

Además de la liberación de los activos en el extranjero, Teherán exige el control del estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones de guerra y un alto el fuego en toda la región, incluido el Líbano, según la televisión estatal iraní y funcionarios del país.

Teherán también quiere cobrar tasas de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Los objetivos declarados de Trump han cambiado, pero, como mínimo, quiere garantizar la libre circulación del tráfico marítimo mundial por el estrecho y paralizar el programa de enriquecimiento nuclear de Irán para asegurarse de que no pueda fabricar una bomba atómica.

Israel, aliado de Estados Unidos, que se sumó a los ataques del 28 de febrero contra Irán que desencadenaron la guerra, también ha estado bombardeando a los militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán, en el Líbano, y afirma que ese conflicto no forma parte del alto el fuego entre Teherán y Washington.

La desconfianza mutua es elevada.

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