Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el 11 de abril de violar un breve alto el fuego en la guerra que mantienen desde hace cuatro años, a las pocas horas de la tregua establecida con motivo de la Pascua ortodoxa.

Los gobernadores de dos regiones fronterizas rusas afirmaron que drones ucranianos habían atacado objetivos en las regiones de Kursk y Belgorod, hiriendo a cinco personas.

El Estado Mayor del ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían violado los términos de la tregua de 32 horas en 469 ocasiones, incluyendo acciones de asalto, bombardeos y ataques con drones.

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El alto el fuego, anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin el 9 de abril, entró en vigor a las 16:00 hora de Moscú (13:00 GMT). Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que lo respetaría.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre actividad militar.

El alto el fuego se ha establecido tras la suspensión de las negociaciones lideradas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo, en medio de la guerra en Oriente Medio. Los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieron el sábado en Pakistán para intentar poner fin a un conflicto que ya dura seis semanas.

Según el calendario de la fe ortodoxa, predominante tanto en Rusia como en Ucrania, este año la Pascua se celebra el domingo 12 de abril.

Homenaje a la inspiración del patriarca Kiril

Las agencias de noticias rusas informaron de que Putin asistió a los oficios tras la medianoche en la enorme catedral de Cristo Salvador de Moscú.

En su saludo de Pascua, citado por las agencias, Putin describió la Pascua como el "triunfo del amor, el bien y la justicia". También expresó su agradecimiento al patriarca ortodoxo Kiril por su apoyo a quienes luchan en la campaña militar de Rusia, descrita como una "operación militar especial".

"Me gustaría destacar especialmente la eficaz ayuda que prestas a nuestros héroes: los participantes y veteranos de la operación militar especial", escribió.

Alexander Khinshtein, gobernador de la región fronteriza rusa de Kursk, escribió en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Estado, que un dron ucraniano había atacado una gasolinera en la localidad de Lgov, hiriendo a tres personas, entre ellas un niño.

Khinshtein afirmó que el ataque tuvo lugar tras el inicio de la tregua.

En la región vecina de Belgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov señaló que dos personas resultaron heridas en ataques con drones ucranianos.

Gladkov, en un mensaje publicado en Telegram, indicó que un hombre y una mujer resultaron lesionados en ataques perpetrados en Shebekino y Grayvoron, dos pequeñas localidades situadas justo al otro lado de la frontera. También afirmó que las fuerzas ucranianas habían bombardeado Shebekino, causando daños en viviendas y otros edificios.

Un funcionario local designado por Rusia en una zona de la región meridional de Jersón, controlada por Moscú, también informó en las redes sociales de que un ataque con drones ucranianos había herido a una persona.

La versión de Ucrania

El Estado Mayor ucraniano, en un informe nocturno sobre la actividad en el frente, afirmó haber contabilizado 469 incumplimientos del alto el fuego desde las 13:00 GMT.

"Concretamente, 22 acciones de asalto enemigas, 153 incidentes de bombardeo, 19 ataques con drones de combate… y 275 ataques con drones de visión en primera persona", detalló.

Durante un alto el fuego similar de 30 horas acordado el año pasado con motivo de la Pascua, cada bando acusó al otro de cometer infracciones.

Zelenski, en su discurso nocturno por video, no hizo referencia alguna a las supuestas violaciones del alto el fuego. Reiteró que Ucrania respetaría la tregua y expresó su deseo de que esta se prolongara. "Sería lo correcto que el alto el fuego continuara más allá de esto", dijo Zelenski.

"Hemos hecho esta propuesta a Rusia y, si Rusia vuelve a elegir la guerra en lugar de la paz, demostrará al mundo, y en particular a Estados Unidos, quién quiere realmente qué", agregó.

Zelenski ha propuesto el cese de los combates en varias ocasiones, pero ha sido rechazado por Moscú, que afirma estar buscando una solución global.

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