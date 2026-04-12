Ante la falta de “apoyo” del presidente estadounidense Donald Trump, el Reino Unido suspenderá su proyecto de devolver el archipiélago de Chagos —sede de una base militar estadounidense y británica— a Mauricio, según anunció el sábado 11 de abril un portavoz de Downing Street.

El ministro de Relaciones Exteriores de Mauricio, Dhananjay Ramful, reaccionó prometiendo no escatimar “ningún esfuerzo” para “completar el proceso de descolonización en esta parte del Océano Índico”.

El acuerdo de restitución, firmado en mayo de 2025 por el Reino Unido tras varios años de intensas negociaciones, se había convertido en una fuente de tensiones en la llamada “relación especial” entre Londres y Washington.

Desde el viernes por la noche, varios medios británicos, entre ellos la BBC, informaban de una suspensión del acuerdo, alegando tanto la falta de apoyo estadounidense como un estancamiento parlamentario.

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Un proyecto de ley en vías de ser descartado

La aprobación del proyecto debe realizarse antes de que finalice la sesión parlamentaria, prevista para mayo. Ambas cámaras deben aprobar el proyecto de ley para que entre en vigor, y los proyectos que siguen en discusión al final de una sesión parlamentaria suelen descartarse.

Según los términos del acuerdo, el Reino Unido debe devolver a Mauricio el archipiélago de Chagos, pero conservar un arrendamiento de 99 años sobre la isla principal, Diego García, con el fin de mantener una base militar estadounidense-británica en esta región estratégica.

Todo ello a cambio de un pago anual de 101 millones de libras (135,9 millones de dólares), es decir, 3.400 millones de libras (más de 4.574 millones de dólares) en total.

Consultado por la agencia AFP, un portavoz de Downing Street indicó el sábado que “sigue creyendo que este acuerdo es la mejor manera de proteger el futuro a largo plazo de la base (militar anglo-estadounidense de Diego García, nota del editor)”.

Pero, prosiguió, “siempre hemos dicho que solo seguiríamos adelante si (el arrendamiento) contaba con el apoyo de Estados Unidos”.

Trump denuncia una “gran estupidez” de Londres

El inquilino de la Casa Blanca había apoyado inicialmente el texto, antes de cambiar de opinión. En enero, había criticado duramente lo que calificó de “gran estupidez” de Londres en relación con este acuerdo que, según él, se había concluido sin “ninguna razón”.

La base de Diego García tiene un carácter estratégico militar. Desempeñó un papel fundamental en las dos guerras libradas por Estados Unidos en Irak (1990-1991, 2003-2011) y en los bombardeos estadounidenses en Afganistán en 2001. También se utilizó para lanzar ataques con bombarderos B-2 contra los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán contra Israel en la guerra de Gaza.

En el momento de alcanzar el acuerdo, el primer ministro, Keir Starmer, había insistido en que no había “otra alternativa”. Por su parte, su homólogo de Mauricio, Navin Ramgoolam, había celebrado una “gran victoria”, al considerar que la isla había completado así “el proceso de descolonización que comenzó con la independencia de la isla en 1968”.

Londres conservó el control de las islas Chagos cuando Mauricio obtuvo su independencia del Reino Unido en 1968.

En 2019, la Asamblea General de la ONU había pedido al Reino Unido que devolviera a Mauricio el archipiélago de las Chagos en un plazo de seis meses, tras una decisión en el mismo sentido de la Corte Internacional de Justicia unos meses antes.

Adaptado de su versión original en francés

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